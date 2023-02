Nach Mordanschlag: Polizei-Taucher suchen in Delmenhorst nach der Tatwaffe

Von: Dierk Rohdenburg

Polizeitaucher suchen nach der Tatwaffe in Delmenhorst. © Privat

Die Polizei in Delmenhorst sucht nach dem Mordanschlag auf eine Autofahrerin nach der Tatwaffe.

Delmenhorst – Die Ermittlungen der inzwischen eingesetzten Mordkommission nach dem Mordanschlag in Delmenhorst am vergangenen Freitag laufen auf Hochtouren. Am Montagmittag wurde in diesem Zusammenhang eine aufwendige Suchaktion nach der Tatwaffe in den Graftanlagen, einer Parkanlage im Stadtzentrum, durchgeführt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter nach der Tat hierhin geflüchtet ist und sich wahrscheinlich dort auch der Waffe entledigte. Für die Suche wurde daher nach Informationen der Medienagentur Nonstop-News das Wasser aus den ehemaligen Burggräben über ein Sperrwerk in die Delme gelassen, sodass Taucher in den Gräben nach der Waffe suchen können. Parallel dazu suchte ein Polizeigroßaufgebot Büsche und Grünstreifen in der Umgebung ab.

Wie berichtet, hatte ein Mann am Freitagnachmittag in Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. In dem Auto der Frau waren auch drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden, ebenso wie der Vater der Kinder, von Notfallseelsorgern betreut, während die Frau notoperiert wurde. Über ihren Gesundheitszustand hat die Polizei bislang nichts berichtet. Das Paar soll getrennt gelebt haben. Offenbar wollte die Mutter die Kinder über das Wochenende zu ihrem Vater bringen.

Tatverdächtiger wurde wieder freigelassen

Wenige Stunden nach der Tat am Freitagnachmittag fasste die Polizei am frühen Abend einen Tatverdächtigen. Der 41 Jahre alte Mann sei dringend tatverdächtig und habe Verbindungen zu der Familie der Frau, sagte ein Polizeisprecher am Tatort. Die Beamten gingen von einer gezielten Tat auf die Frau aus und ermittelten wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der noch am Freitag festgenommene Tatverdächtige wurde am Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärten ließ. Diese Einschätzung könne sich aber im Lauf weiterer Ermittlungen auch wieder verändern, sagte ein Sprecher am Sonntag auf Anfrage.