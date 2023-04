Am besten alles selber bauen - ob Fachwerkhaus, Möbel oder Wohnwagen

Von: Dirk Faß

Nebenbei stemmt Wolfgang Böckmann Verzierungen in einen Eichenbalken. Dieser soll später über den neuen Hauseingang als Türbalken dienen. © Privat

PORTRÄT Wolfgang Böckmann: Zimmermann, Filmer, Lehrer, Pianist, Elektrofachmann

Großenkneten – Mit Holz arbeiten, das steckt Wolfgang Böckmann im Blut. Sein Großvater, sein Vater (der später Architekt wurde), wie auch zwei seiner Onkel waren Zimmerleute. Daher machte der heute 75-Jährige gleich nach dem Hauptschulabschluss eine verkürzte Zimmererlehre mit Abschluss als Geselle. Sein Berufswunsch war damals, wie sein Vater, ebenfalls Architekt zu werden. Deshalb entschloss er sich, in verschiedenen Handwerksberufen ein Praktikum zu absolvieren.

So arbeitete er als Elektriker, Gas-, Wasser und Heizungsinstallateur und im Stahlbetonbau. Weiter nutzte er die Möglichkeit während der schulischen Weiterbildung, in einer Bautischlerei zu arbeiten. Die hier erworbenen Kenntnisse halfen ihm, in Großenkneten sein Haus – natürlich in Fachwerk auf seinem Traumgrundstück – zu bauen. Begünstigt wurde der Fachwerkbau durch den Sturm von November 1972, als hier viele Eichen umgeweht wurden, die dann günstig aufgekauft und in der Sägerei Muhle mit dem Horizontalgatter zu entsprechendem Bauholz gesägt wurden.

In vierjähriger Bauzeit wurde dann das Haus überwiegend in Eigenleistung erstellt. Auch für die Inneneinrichtung wurden fast alle Möbel selber gebaut.

Statt Architekt wird er Lehrer in Ahlhorn

Nach der Bundeswehr hätte er mit dem Studium der Architektur beginnen können, aber die Architekten hatten wegen einer Bauflaute kaum noch Aufträge. Da gleichzeitig Lehrermangel herrschte und dringend Lehrer gesucht wurden, entschloss er sich, an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg zu studieren, und bewarb sich nach Abschluss der Prüfungen in Altenoythe als Lehreranwärter an der Grund- und Hauptschule. Nach der zweiten Lehrerprüfung bewarb er sich gleich nach Ahlhorn an der Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe und konnte schon im gleichen Jahr nach Ahlhorn wechseln, wo er bis zu seiner Pensionierung 2013 als Lehrer unterrichtete.

Nachdem das neue Haus bezogen war, kaufte er sich ein gebrauchtes Klavier, um sein Spiel durch fleißiges Üben zu verbessern, hatte er doch mit 13 Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei seinem Großvater in Oldenburg bekommen. Während der Lehre, der Praktika, dem Studium war kein Klavierspiel möglich, da kein Klavier vorhanden war. So spielte er in den Folgejahren in verschiedenen Bands und Besetzungen als Hobbypianist. Seit einigen Jahren begleitet er viele Liedstücke beim Männergesangverein „Hat Mann Töne“ in Großenkneten.

Böckmann fertigt an der Drehbank in seiner Kellerwerkstatt Binsenstühle nach altem Vorbild. © Fass

Anfang der 1980er-Jahre trat die Gemeinde Großenkneten an ihn heran, ob er nicht das Amt des Gemeindefilmers übernehmen wolle, da im Moment kein anderer zur Verfügung stand. So wurde am Anfang auf „Super 8“, dann auf die Formate VHS, danach auf SVHS und später auf „Mini DV“ gefilmt. So entstanden bis heute circa 180 Filme mit einer Länge von 10 Minuten bis zu zwei Stunden. Alle Filme wurden inzwischen auf DVD überspielt und befinden sich im Filmarchiv der Gemeinde Großenkneten.

Der Umgang mit Filmen führte auch dazu, dass er die Leitung der Medienstelle des Landkreises Oldenburg übernahm. Mit dem Umzug des Kreishauses von Oldenburg nach Wildeshausen musste die Stelle neu besetzt werden. Hier war es seine Aufgabe, neue Schulmedien zu sichten und einzukaufen. Diese konnten dann von den Schulen des Landkreises kostenfrei dort ausgeliehen werden. Aber nicht nur Filme, es wurden auch Geräte wie Kameras, Beamer und Audiogeräte für den Verleih bereitgestellt.

Eigenen Wohnwagen gebaut

An handwerklichen Ideen mangelt es ihm nicht. So verwirklichte er sich einen Traum und baute in circa fünf Jahren seinen Wohnwagen. Nur das Fahrgestell wurde nach seinen Plänen zugeliefert, alles andere entstand in Eigenleistung.

Böckmann schaut schmunzelnd auf seinen Hauseingang und berichtet von seinem Plan: „Hier soll einmal der Eingangsbereich mit einem Turm in Fachwerkbauweise erweitert werden mit der Option, dort später einen Plattformlift einbauen zu können, wenn die Knochen mal nicht mehr so wollen.“

Im Winter entstanden jetzt gerade vier neue Eichenstühle für Binsengeflecht nach altem Vorbild an der Drechselbank als Ergänzung zu den schon vorhandenen Stühlen. Langweile kommt bei Wolfgang Böckmann nicht auf, hat er doch ständig etwas „in Arbeit“.