Mordversuch in Delmenhorst: Mutmaßliche Täter müssen sich verantworten

Ein Fahrradfahrer hatte in Delmenhorst einer Autofahrerin in den Kopf geschossen. Jetzt ist gegen ihn Anklage erhoben worden. © Jörn Hüneke/dpa

Der Mordanschlag auf eine 35-jährige Frau auf offener Straße in Delmenhorst hatte am 10. Februar für bundesweites Aufsehen gesorgt. Die Frau überlebte, ihre Kinder mussten die Tat mitansehen. Nun stehen die mutmaßlichen Täter als Angeklagte vor dem Landgericht in Oldenburg.

Allerdings haben die Männer zu Prozessbeginn die Aussage verweigert. Die Angeklagten, der 35 Jahre alte Ex-Mann des Opfers und ein 42-Jähriger, wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern, wie eine Sprecherin des Landgerichts Oldenburg am Freitag sagte.

Den beiden Männern wird laut Anklage unter anderem versuchter Mord und Anstiftung dazu vorgeworfen. Die Frau erlitt nach Gerichtsangaben bei dem Anschlag im Februar eine potenziell lebensgefährliche Kopfverletzung, sie musste notoperiert werden. Es sei nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass sie überlebt habe, teilte das Gericht mit.

Kinder mussten grausame Tat mitansehen

Die Kinder im damaligen Alter von acht, zehn und zwölf Jahren mussten die Tat mitansehen, blieben aber unverletzt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 35-Jährige spätestens im November 2022 aus Eifersucht beschlossen haben, seine Ex-Frau töten zu lassen. Dazu soll er den 42-Jährigen, seinen besten Freund, überredet haben. Der ältere Mann sollte demnach der Frau auflauern - zu dem Zeitpunkt, als sie ihrem Ex-Mann die Kinder im Rahmen der Umgangsregelung brachte. Dieser soll in einem Büro gewartet haben, um sich ein Alibi zu verschaffen. Als die 35-Jährige mit den Kindern vor dem Büro aus dem Auto gestiegen sei, soll der 42-Jährige mit einer Handfeuerwaffe auf die arg- und wehrlose Frau geschossen haben.

Die Kugel traf den Angaben zufolge das Gesicht des Opfers. Danach soll der mutmaßliche Schütze auf einem Fahrrad geflohen sein. Beide Männer sind in Untersuchungshaft. Insgesamt elf Verhandlungstage sind bis Anfang Dezember geplant.