Mordkommission in Delmenhorst fragt: Wer hat diese Tasche gesehen?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

So ähnlich sollen die gesuchten Taschen aussehen. © Polizei

Delmenhorst – Nach dem gewaltsamen Tod einer 83-Jährigen in Delmenhorst bitten die Angehörigen der eingerichteten Mordkommission um Unterstützung bei der Suche nach einem bestimmten Beweismittel.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass seit Mittwoch, 14. Juni 2023, noch ein wichtiges Beweismittel im Ortsteil Düsternort liegen könnte. Dabei soll es sich um einen weißen Beutel oder eine rote Tasche von „Kaufland“ handeln. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, in die auch die Bereitschaftspolizei und Diensthunde eingebunden waren, ist diese Tasche noch nicht gefunden worden.

Wer eine entsprechende Tasche insbesondere in der Jütlandstraße im Bereich der Gleise gesehen bzw. sogar gefunden hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter Telefon 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Besonders wichtig ist, am Fundort und der Tasche keine Veränderungen vorzunehmen.

Die Polizei in Delmenhorst hatte am Donnerstag, 15. Juni, eine tote Frau in ihrem Haus aufgefunden.

Aufgrund der Umstände des Auffindens der Frau und der festgestellten Verletzungen waren eine Fremdeinwirkung und damit ein mögliches Tötungsdelikt nicht auszuschließen, so die Polizei am Dienstag. Das Haus der Frau sei als Tatort behandelt worden, an dem umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt wurden. Umgehend eingeleitete Ermittlungen zur Klärung der Todesursache, zu denen auch die Obduktion des Leichnams zählte, führten zum Ergebnis, dass die 83-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Bei der Polizei in Delmenhorst wurde eine Mordkommission eingerichtet, die mit Hochdruck an der Tataufklärung arbeitet. Ein 28-jähriger Angehöriger der Frau geriet in den Fokus der Ermittler. Die bisher gewonnenen Ergebnisse sprechen dafür, dass er den gewaltsamen Tod der Frau herbeigeführt hat. Der Mann aus Paderborn wurde am Montag, 19. Juni 2023, aufgesucht und vorläufig festgenommen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wegen Mordes beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl für den 28-Jährigen, der im Laufe des heutigen Tages durch einen Haftrichter verkündet wurde.

Artikel vom 16. Juni: Am Donnerstag, 15. Juni, gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei Delmenhorst von Anwohnern der Düsternortstraße verständigt, weil sie sich um eine Nachbarin sorgten. Beamte der Polizei verschafften sich Zutritt zum Haus, wo sie die 83-jährige Bewohnerin schließlich verstorben auffanden.