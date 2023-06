Mittags mit 2,56 Promille mit Auto Unfall verursacht

Polizei im Einsatz. © Privat

Delmenhorst – Einen Alkoholpegel von 2,55 Promille hatte ein 48-jähriger Delmenhorster gegen 14.30 Uhr. Für ihn kein Grund, auf die Autofahrt zu verzichten.

Am Samstag, 24. Juni, touchierte der Mann beim Einparken auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bremer Straße in Delmenhorst mit seinem Auto einen anderen Wagen. Als Zeugen den Fahrer ansprechen, bemerken sie eine deutliche Alkoholfahne. Die Polizeibeamten konnten bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille feststellen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Gestohlenes Auto in Schleswig-Holstein entdeckt

Am Samstagmorgen bemerkte ein 43-jähriger Delmenhorster aus der Fehmarnstraße, dass sein Schlüsselbund fehlte. Als er diesen zu suchen begann, stellte er auch das Fehlen seines Autos aus der Garage fest. Durch die App des Fahrzeugherstellers konnte das Auto dann geparkt in Schleswig-Holstein geortet werden. Die alarmierte Polizei stellte den Ford im Wert von 28.000 Euro in einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit sicher. Vermutlich hatte der minderjährige Sohn den Schlüsselbund von außen in der Haustür stecken gelassen, weshalb der bislang unbekannte Dieb einfaches Spiel hatte.

Einbruch in Parzellengebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Parzellengebäude an der Diepholzer Straße in Delmenhorst ein. Aus diesem wurde ein roter Vertikutierer im Wert von 160 Euro entwendet. Hinweise zu Tat oder Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Delmenhorst entgegen.

Einbruch in ein Jugendzentrum

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstörte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Jugendzentrums an der Oldenburger Straße in Delmenhorst. Anschließend verschaffte er sich Zutritt in das Gebäude und durchsuchte die Räume. Ob hierbei etwas erlangt wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.