Mann schlägt Frau mit Hundeleine und wird in Klinik eingewiesen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei musste einen Mann in die geschlossenen Klinik bringen. © imago/Symbolbild

Ein Mann, der am Samstag gegen 11 Uhr in Delmenhorst eine Frau mit einer Hundeleine geschlagen hat, wurde in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert.

Die Tat ereignete sich an der Pappelstraße/Einmündung Eichenstraße. Zur Vorfallszeit kam es zu einer Körperverletzung, bei der ein 47-jähriger Delmenhorster aus bisher unbekannten Motiven eine 53-jährige Frau angriff.

Die 53-Jährige ging laut Polizeibericht mit ihrem Hund spazieren, wobei sie ihre Hundeleine lose in der Hand hielt.

Der 47-Jährige, der kurz zuvor aus einem Taxi ausgestiegen war, ging unvermittelt auf die Frau zu und pöbelte sie an. Dann schlug er auf sie ein, nahm ihr die Hundeleine weg und schlug auch damit auf sie ein.

Der Taxifahrer, der den Mann kurz zuvor abgesetzt hatte, kam der Frau zu Hilfe und konnte so offenbar Schlimmeres verhindern. Ein weiterer Taxifahrer brachte den Mann zunächst vom Tatort weg. Kurz darauf wurde der 47-Jährige von der Polizei aufgesucht. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde er in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Eine Strafermittlung schließt sich an. Die 53-jährige Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Einen Unfall meldet die Polizei aus Delmenhorst:

Ein 30-Jähriger befuhr gegen 0.50 Uhr die Moorkampstraße in Fahrtrichtung Adelheider Straße. In Höhe der Autobahnunterführung überholte er innerhalb einer 30-km/h-Zone ein mit einer angepassten Geschwindigkeit fahrendes Taxi, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer prallte mit seinem KIA zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter (Mercedes-Vito) und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Grundstückspoller sowie eine Laterne.

Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Beifahrer aus Delmenhorst leicht verletzt. Der KIA des Unfallverursachers sowie der abgestellte Transporter wurden beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall stiegen drei Personen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte der 30-jährige Fahrer aber bald darauf in der Nähe angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro