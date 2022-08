Mann gerät unter einen Bagger und stirbt

Von: Dierk Rohdenburg

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann unter ein schweres Arbeitsgerät. © Nonstop News

Landkreis – Drama auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Großkneten. Dort geriet ein Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache unter eine kleine Baumaschine.

Auf der Suche nach ihrem Mann am Freitagabend, stellte die Frau fest, dass der Bagger auf dem Hof noch in Betrieb war. Sie fand ihren Mann unter der Maschine liegend. Die Feuerwehr kam und befreite den Verunglückten, allerdings war das Gewicht des Baggers so groß, dass der Mann dies nicht überlebte. Die Polizei nahm die Ermittlung auf, um ein Fremdverschulden auszuschließen.

Weitere Meldungen:

Ebenfalls am Freitag, allerdings gegen 13.50 Uhr geriet im Bereich Amelhausen (Gemeinde Großenkneten) aus bislang ungeklärter Ursache ein auf einer Weidefläche abgestellter Bagger in Brand. Das Feuer griff im Anschluss aufgrund der Trockenheit auf eine Grünfläche über. Die freiwilligen Feuerwehren aus Großenkneten und Huntlosen waren vor Ort im Einsatz und löschten den Brand. Der Bagger wurde durch das Feuer vollständig zerstört, der Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Volltrunken auf der A 1 in Wildeshausen

Über den Notruf der Polizei teilten Verkehrsteilnehmer am Samstag gegen 18.55 Uhr ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen mit. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es, den in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord gemeldeten Wagen im Bereich Bremen-Arsten einzuholen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Direkt zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahrnehmen. Hierbei handelte es sich um einen 44-jährigen Mann aus dem Kreis Kleve.

Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.