Mann bedroht Menschen mit Hammer und schlägt schwangere Partnerin

Von: Dierk Rohdenburg

Mit einem äußest aggressiven Mann hatte es die Polizei am Mitwochabend zu tun. © dpa

Delmenhorst – Ein 31-jähriger Mann aus Ganderkesee hat am Mittwochabend in Delmenhorst Menschen mit einem Hammer bedroht und war auch der Polizei gegenüber äußerst aggressiv.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst wurden gegen 19.30 Uhr zur Oldenburger Straße gerufen. Zeugen beschrieben im Notruf einen Mann, der auf offener Straße mit einem Hammer in der Hand Drohungen aussprach.

Die Beamten trafen auf einen 31-Jährigen aus Ganderkesee, der sich auch ihnen gegenüber aggressiv verhielt und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Im Anschluss konnten die Polizisten in Erfahrung bringen, dass der 31-Jährige zuvor seine 24-jährige schwangere Lebensgefährtin aus Delmenhorst geschlagen haben soll.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ein. Weil er in der Dienststelle einen Polizeibeamten angriff und sich wehrte, wird auch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Nacht musste er im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst:

Am Dienstag kam es auf der Bremer Straße zwischen der Wittekindstraße und der Friedrich-Ebert-Allee gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr die Fahrradfahrerin die Bremer Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Allee. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit öffnete eine 32-jährige aus der Samtgemeinde Harpstedt die Fahrertür ihres am Fahrbahnrand geparkten Wagens, wodurch die 72-jährige Fahrradfahrerin gegen die Tür des Autos prallte. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich schwer. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die 72-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst und einen hinzugezogenen Notarzt in ein Krankenhaus gefahren.