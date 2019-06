Eisiges Licht im Sommer: leuchtende Nachtwolken zu sehen

In der Nacht zu Donnerstag waren leuchtende Nachtwolken am Himmel über dem Ammerland zu sehen. Ein seltenes Naturschauspiel, das paradoxerweise nur in den Sommermonaten zu bestaunen ist.

Ammerland - Ein seltenes Naturschauspiel: Leuchtende Nachtwolken. In der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr wurden sie im Ammerland gesichtet. Sie leuchten gelblich, silbrig-blau, perlmuttartig und weiß am Himmel. Ein Phänomen, das nur in den Sommermonaten zu sehen ist.

Für die Entstehung von leuchtenden Nachtwolken gibt es zwei Voraussetzungen, heißt es in einem Medienbericht. Die Wolken müssen in einer bestimmten Höhe sein. Die meisten entstehen in 13 Kilometern Höhe, diese allerdings bei gut 80 Kilometern. Was man als Leuchten wahrnimmt, sind keine Wassertropfen, sondern Eiskristalle. Damit sich die Kristalle bilden können, muss es eiskalt sein. Minus 120 Grad Celsius werden dort oben gemessen.

Die zweite Voraussetzung ist, dass die Sonne nur so weit unter den Horizont sinkt, dass sie die Wolken noch anstrahlen kann. Gut ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang ist das der Fall.

Am häufigsten können leuchtende Nachtwolken im Juni und Juli gesehen werden. Aber auch im August sind die Chancen gut.