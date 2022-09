Otte-Kinast bei Landwirten: Bedingtes Heimspiel

Von: Gero Franitza

Ministerin Barbara Otte-Kinast (r.) stellt sich bei der Raiffeisen-Genossenschaft in Ganderkesee den Fragen der Landwirte. Neben ihr die CDU-Landtagskandidatin Nadja Lampe. © Franitza

Ganderkesee – Die letzten Tage vor einer Wahl sind für Kandidaten wie Amtsinhaber immer besonders anstrengend. Doch sind aktuell einfachere Termine denkbar als bei niedersächsischen Landwirten, insbesondere in diesen Zeiten: Düngeverordnung, Afrikanische Schweinepest (ASP), Schutzgebiete und die Wiedervernässung von Mooren. Die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat am Mittwochvormittag vor rund 60 Landwirten in Ganderkesee gesprochen. Gemeinsam eingeladen hatten die CDU-Gemeindeverbände Dötlingen und Ganderkesee. Eröffnet hatte die Veranstaltung als Gastgeber Hugo Lohmann, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Hunte-Weser.

In der Diskussion zeigte sich, wie sehr die aktuellen Probleme die Agrarier umtreiben und dass sie sich mehr von der (Landes-)Politik wünschen. Und so wirkte Otte-Kinast oftmals defensiv. Bei vielen „populären Themen“ hätten Teile der Bevölkerung „Scheuklappen auf“, sagte sie. Wie oft habe sie in „Hannover und Göttingen“ mit Leuten gesprochen, die zwar gerne grillten, dann aber doch negativ über die Fleischproduzenten gesprochen haben. „Ich habe mich mit den Leuten angelegt“, so die Ministerin. So habe sie denn auch viele gute Dinge für die Landwirtschaft und die Tierhaltung in die Wege geleitet. Bei anderen Entscheidungen, wie der Wiedervernässung der Moore, habe sich Niedersachsen letztlich der Mehrheit der anderen Bundesländer gebeugt. „Es ist wie es ist“, so Otte-Kinast. Das gehöre eben dazu. Das mache aber wiederum möglich, dass viel Geld aus Berlin flösse. Doch wisse sie, dass dieses Thema schlimmer sei, als die anderen, die die Landwirte zurzeit Sorgen machten: ganze Standorte seien gefährdet. Doch in der Demokratie entscheide eben die Mehrheit.

Die CDU müsse „ihr altes Profil wiederbekommen“, forderte einer der Zuhörer während der Diskussionsrunde. Sonst könnten hierzulande irgendwann Situationen „wie in Italien“ drohen. In den vergangenen beiden (Corona-)Jahren habe sie „nicht draußen“ sein können, entgegnete die Politikerin und ihre Politik entsprechend darstellen können.

Verbot von Pflanzenschutzmitteln „zurückdrehen“

Was die Problematik des Einsatzverbots von Pflanzenschutzmitteln angeht, ging ihre Kritik an den Bund. Deutschland habe schlichtweg alle infrage kommenden Gebiete gemeldet, Frankreich nur ganz wenige. „Wenn Deutschland nur den Bayerischen Wald, den Harz und das Wattenmeer gemeldet hätte, hätten wir kein Problem“, so die Ministerin. Deswegen sei das Land dermaßen betroffen: Nur Deutschland habe so viele landwirtschaftliche Flächen in Schutzgebieten. Doch gehe das Land in Brüssel dagegen an, es sei ein Wettbewerbsnachteil für die deutschen Landwirte. Das habe man Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir klargemacht. „Das muss auf jeden Fall zurückgedreht werden“, sagte sie mit Nachdruck.

Ein Problem mit der verzögerten Schlachtung der von der ASP betroffenen Schweine habe unter anderem an dem Absatz gelegen. Das Fleisch müsse bei 80 Grad Celsius behandelt werden, wäre dann aber einwandfrei zu verwenden und in Konserven auf den Markt zu bringen gewesen. Doch habe ihr der Einzelhandel klargemacht, dass diese Ware nicht zu verkaufen sei. Deswegen hätten sich auch keine Schlachter gefunden, die Tiere entsprechend zu verarbeiten – weil sie dann auf der Ware sitzen geblieben wären. Auch die Bundeswehr habe solche Dosenware nicht abnehmen wollen. In anderen Ländern, die seit Jahren mit der ASP zu tun haben, so die Ministerin, sei das ganz anders. Als Beispiel nannte sie Polen. Generell müsse man sich auf einen anderen Umgang mit der Seuche eingestellen, da diese wohl in Deutschland bleiben werde. Nach etwas mehr als einer Stunde musste Otte-Kinast weiter. Sie hatte an dem Tag noch drei weitere solche Veranstaltungen zu absolvieren, sagte sie.