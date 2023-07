Kreisumlage senken? Das „Ob“ ist unumstritten, das „Wie“ nicht

Von: Gero Franitza

Ungewöhnlicher Tagungsort: Der Kreistag war am Dienstag im Blockhaus Ahlhorn zusammengetreten. © Vorwerk

Kreistag stimmt für die Senkung der Kreisumlage, um seine Kommunen zu entlasten

Ahlhorn/Landkreis – Dass die Kommunen des Landkreises Oldenburg um insgesamt 4,685 Millionen Euro entlastet werden sollen, stand auch im Vorfeld der Kreistagssitzung am Dienstagabend im Blockhaus Ahlhorn nicht infrage. Doch über das „Wie“ gab es weiterhin unterschiedliche Auffassungen: Sollte dies über eine Senkung der Kreisumlage um 2,5 Punkte erfolgen, wie von CDU und SPD befürwortet, oder projektbezogen – etwa als Unterstützung für die Kinderbetreuung in Stadt und Gemeinden. Dies hatten die Gruppe FDP/Freie Wähler/UWG/CDW und die Gruppe Grünen/Linke gefordert. Der von den Liberalen eingangs gestellte Antrag fand keine Mehrheit im Kreistag, nur die Gruppen stimmten dafür. Die (auch in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagene) Umlagesenkung wurde letztlich einstimmig angenommen, bei Enthaltung der Gruppen. Die Vierer-Gruppe werde sich enthalten, da der Beschluss zum Nachtragshaushalt noch andere Punkte beinhalte – diesen wolle man sich nicht verschließen, sagte Gruppen-Sprecherin Marion Daniel (FDP). Doch bleibe es bei der Ablehnung der in der Vorlage gekoppelten Umlagesenkung. In der vorangegangenen Diskussion war jedoch nicht zu überhören, dass die Vorstellungen von Kreis, Kommunen und Fraktionen offenbar nicht wirklich harmoniert haben.

Dass der Landkreis überhaupt in der Lage sein könnte, selbst nicht benötigte Mittel an die Kommunen zurückzugeben, sei zu Beginn der Planungen des Haushalts kaum vorstellbar gewesen, hatte Landrat Christian Pundt eingangs des Tagesordnungspunktes kurz ausgeführt. Er hoffe, dass es auch zu besseren Abschlüssen bei den Gemeinden komme. Das Land habe vorgesehen, dass der Ausgleich zwischen Gemeinden und Kreisen über eine jährlich festzusetzende Umlage geregelt werden soll. Wie eine Entlastung erfolge, sei im Endeffekt aber egal, so Pundt. In Gesprächen mit den Kommunen hätten diese deutlich gemacht, dass sie die Umlage-Variante bevorzugten.

Senken, um dann wieder zu erhöhen?

Zwar wolle ihre Gruppe die finanzielle Entlastung der Stadt Wildeshausen und der Gemeinden „sehr gerne mittragen“, hatte Daniel den Antrag ihrer Gruppe begründet, doch solle dies nicht über die Umlage geschehen. Die Kommunen hätten in den vergangenen Jahren immer wieder Unterstützung für die Betreuungskosten erhalten, „das ist für uns eine gute Alternative“. Das habe auch das Innen-Ministerium bestätigt. Kreisumlagen sollten zudem für das ganze Jahr gelten. Dem Landkreis stünden erhebliche Ausgaben ins Haus, so die Freidemokratin weiter. Dann werde die Umlage „sehr wahrscheinlich“ wieder erhöht werden müssen – dann aber um drei bis vier Punkte, nicht nur um 0,5 bis 1,5 Punkte. „Der Landkreis und die Gemeinden sitzen in einem Boot“, resümierte Daniel. Es sei besser, die jetzt frei gewordene Summe „zielgerichtet“ an die Gemeinden für deren Kita-Betriebskosten zu verteilen.

„Wir können dem heute nicht zustimmen“, pflichtete ihr Götze Rohde (Grüne) für die Gruppe Grüne/Linke bei. Auch, wenn der Gesetzgeber den Weg über die Umlage priorisiere, sei der über Projekte ebenso legitim. Die bisherige Praxis zu ändern, komme im Landkreis einem „Paradigmenwechsel“ gleich. Erneut Geld für Kita-Betriebskosten zu geben, halte seine Gruppe für den besten Weg, freie Beträge „zurückzuspielen“.

SPD stellt drei Bedingungen auf

„Dass wir heute überhaupt in der Lage sind, darüber zu diskutieren, war vor einem Jahr nicht absehbar“, sagte Thore Güldner für die SPD-Fraktion. Für die gute finanzielle Lage sei nicht zuletzt Bund und Land zu danken, die dies möglich gemacht hätten. Doch sei „den Leuten draußen egal, wer wie bezahlt“, so der Landtagsabgeordnete – Hauptsache, jemand kümmere sich. Der „erste Impuls“ der SPD sei gewesen, den Ausgleich auf dem bisherigen Weg zu erreichen. Doch nach einem genaueren Blick auf die Gemeinden stelle sich das „etwas anders dar“. Gleichwohl sei festzustellen, dass im Bezug auf die Finanzen der Ton im Umgang von Landkreis und Kommunen „etwas rauer“ geworden sei – so wie in anderen Landkreisen auch. Nach Abwägung aller Interessen befürworte die SPD erstmals die Umlagesenkung. Dies sei in der Tat ein Paradigmenwechsel. Dieser sei dann aber auch an drei Bedingungen gebunden, so Güldner: „Mit diesem Tag enden die Ansprüche der kreisangehörigen Gemeinden an die Kreisumlage 2023 und Forderungen nach weiteren Entlastungen für dieses Jahr. Wir erwarten, dass die vorliegenden Widersprüche zurückgezogen, beziehungsweise nicht erneut eingereicht werden.“ Die Absenkung erfolge einmalig, es entstehe kein Automatismus für die Folgejahre. Und: „Ab jetzt muss es in Bezug auf die Haushaltsberatung 2024 um einen konstruktiven Austausch zwischen den Gemeinden und dem Kreis geben.“ Dabei müssten alle Beteiligten „mit offenem Visier“ über Finanzbedarfe und finanzielle Spielräume sprechen. Die Kreistagsabgeordneten müssten dabei „intensiver mit eingebunden werden“, stellte Güldner klar.

Wolfgang Sasse (CDU) stimmte seinem Vorredner zu. Er finde es persönlich gut, dass die SPD in diesem Punkt von ihrem bisher vertretenen Kurs abweiche. Die Kommunen erhielten damit mehr Handlungsspielraum, Geld stehe dann nicht nur für Kitas zur Verfügung. „Leben und leben lassen“, so Sasse. Und: „Das Geld kommt von den Gemeinden, wir geben etwas zurück.“ Bisher habe sich der Kreistag alles leisten können, was dieser wollte, merkte Ralf Spille (CDU) an. Das Geld dafür stamme letztlich aus der Kreisumlage. Aktuell richte sich der Blick nur auf das Jahr 2023 – doch stünden dem Kreis noch „erhebliche Ausgaben“ bevor. Es sei eine grundsätzliche Diskussion, wie Kreis und Kommunen sich in Finanzdingen auseinandersetzen. Diese könne nur „auf Augenhöhe“ geschehen – jedes Jahr aufs Neue.

Wer bestimmt: Kreistag oder Bürgermeister?

„Den Haushalt bestimmen wir“, warf Rohde ein, „nicht die, die vom Spielfeldrand zurufen.“ Dies sei den Bürgermeistern zugerufen, so der Harpstedter. Die Entscheidungskompetenz über den Haushalt haben die Kreistagsangehörigen, diese sollten das selbstbewusst wahrnehmen, „und nicht die Hauptverwaltungsbeamten“. Nach einer Umlagesenkung – die ärmere Gemeinde benachteilige – werde es zusätzliches Geld etwa für Drehleitern, wie in Wildeshausen (750 000 Euro) und Ganderkesee vom Kreis nicht mehr geben, kündigte er an. Durch die Senkung entstehe kein Automatismus, 2024 würden die Karten dahingehend neu gemischt. Pundt führte unter anderem an, dass der Kreistag die Gemeinden in den vergangenen Jahren um 33 Millionen Euro entlastet habe. Er verwies auf die Formulierung in der Beschlussvorlage, dass die Senkung „mehrheitlich auf Wunsch der Gemeinden“ erfolge. Die meisten Kommunen seien bei der Debatte allerdings „entspannt“ gewesen.