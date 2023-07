Rettungsdienst im Landkreis Oldenburg: „Operation am offenen Herzen“

Von: Gero Franitza

Die Veränderungen beim Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg sind noch lange nicht abgeschlossen. © Malteser/Lux

INTERVIEW Landrat Christian Pundt spricht über die Neuorganisation des Rettungsdienstes

Wildeshausen/Landkreis – Die Restrukturierung des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg hat in den vergangenen Wochen und Monaten für Unruhe, Unmut und Unsicherheit gesorgt. Befeuert wurde die öffentliche wie politische Diskussion vor wenigen Wochen durch ein Rundschreiben des scheidenden Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes im Landkreis, Dr. Peter Tendahl aus Ganderkesee (wir berichteten). In einem Interview mit unserer Zeitung gibt Landrat Christian Pundt einen Überblick über den laufenden Prozess. Die Fragen stellte Redakteur Gero Franitza.

Herr Pundt, wie war Ihrer Wahrnehmung nach die Reaktion auf das Rundschreiben von Dr. Tendahl?

Pundt: Erwartet erheblich! Wir haben Rückmeldungen von überall bekommen, sogar aus anderen Bundesländern. Diese haben die Aussagen Dr. Tendahls für ihren Bereich bestätigt. Inhaltliche Kritik an dem Schreiben gab es außer für die fachlichen Inhalte nicht – das zeigt, dass die geäußerte Punkte ernstgenommen werden müssen.

Wie geht der Landkreis mit der Kritik und den Rückmeldungen um?

Pundt: Zunächst bleibt festzuhalten, dass es sich um die persönliche Meinung des scheidenden ärztlichen Leiters handelt. Es gilt, seine Kritikpunkte aufzuarbeiten – mit der Großleitstelle in Oldenburg (GOL) und allen Beteiligten. Die Kritik trifft das gesamte System Rettungsdienst. Wenn jemand solche Probleme anspricht, müssen wir sie konstruktiv und gemeinsam angehen. Wir müssen genau hinschauen, wo die Stellschrauben sind – denn wir wollen alle einen Rettungsdienst, mit dem Menschen geholfen wird; denn um diese geht es.

Hierbei ist anzumerken, dass die Werte im Reanimationsregister bundesweit schlechter geworden sind. Die Quote von 80 Prozent wird nirgendwo erreicht. Zwar erfüllen wir im Landkreis Oldenburg die gesetzlichen Anforderungen, doch geht es um das qualitative Merkmal möglichst kurzer Einsatzzeiten.

Wie will der Landkreis vorgehen?

Pundt: Wir werden die Punkte aufarbeiten, auch mit den anderen fünf Trägern der GOL. Dabei kann es dann um Fragen gehen, ob wir andere Einsatzfahrzeuge brauchen oder wie diese ausgestattet sind und eingesetzt werden. Ein Punkt, den wir gemeinsam mit der Großleitstelle weiter aufarbeiten müssen, ist das von den Disponenten der Leitstelle verwendete neue Abfragesystem. Das wird von vielen betroffenen Menschen kritisiert. Menschen, die Not haben – vielleicht teilweise auch subjektiv –, verstehen in der Situation des Notrufes nicht, dass dann eventuell auf Notdienstpraxen verwiesen wird. Es muss unser aller Anspruch sein, die Hintergründe notwendiger Anpassungen zu erläutern. Wir müssen auch in diesem Punkt also genau hinschauen und gegebenenfalls nachsteuern. Andererseits rufen bei der GOL auch viele Personen an, die keine Notfälle im Sinne des Rettungsdienstes haben. Das ist aber kein spezifisches Problem des Landkreises Oldenburg.

Gibt es noch andere Faktoren, außerhalb des Einflusses der GOL?

Pundt: Die Wartezeiten der Einsatzfahrzeuge vor den Krankenhäusern: Wir im ländlichen Raum sollten in diesem Zusammenhang hellhörig werden, wenn Kliniken zusammengelegt werden und bundesweit darauf hingewiesen wird, dass Kliniken schließen werden. Das GOL-Gebiet sollte bei dieser Entwicklung genau aufpassen, sonst bekommen wir ein echtes Problem. Wir reden also nicht hauptsächlich über die Leitstelle.

Die Restrukturierung des Rettungsdienstes im Bereich der GOL wird von der Uni Maastricht begleitet. Diese soll den Prozess auswerten und Vorschläge machen. Der Abschlussbericht liegt aber immer noch nicht vor, oder?

Pundt: Nein, er liegt noch nicht vor. Der Abschlussbericht hätte Mitte 2021 veröffentlicht werden sollen. Der Landkreis hat gemeinsam mit den anderen Trägern erwirkt, dass es eine Extra-Auswertung der Auswirkungen der Coronapandemie auf den Rettungsdienst gegeben hat. Diese Ergebnisse waren unter anderem dann auch die Grundlage für den einstimmigen Beschluss des Kreistages, die Veränderungen des Rettungsdienstes weiter auszuwerten und notwendige Schritte einzuleiten.

Bereitet das Ausbleiben der Auswertung aus Maastricht Probleme?

Pundt: Es blockiert nichts. Darüber hinaus ist es ja „nur“ eine Forschungsvereinbarung, die für die Entscheidungsgrundlagen entsprechende Zahlen liefern sollte. Die Bewertungen daraus sind natürlich sehr interessant. Fast alle der gemachten Hinweise sind bereits im GOL-Gebiet umgesetzt worden. Der Beirat und Verwaltungsrat der GOL bewerten die Veränderungen kontinuierlich und passen sie gegebenenfalls an.

Veränderungen am Rettungsdienst sind immer eine Operation am offenen Herzen. Und die treffen dann auf die Realität. Das Ganze ist ein massiver Prozess und kein Schnellschuss, da der Rettungsdienst ein agiles System ist. Das müssen wir fundiert umsetzen. Die Grundidee des gemeinsamen Vorgehens ist richtig und wichtig – wir leben in der Region gemeinsam und nicht jeder für sich auf einer Insel. Das heißt aber nicht, dass wir die Belange des Landkreises unterordnen.

Wie schätzen Sie das Vertrauen der Bevölkerung im Kreis in den Rettungsdienst ein?

Pundt: Das Vertrauen in den Rettungsdienst ist noch sehr hoch. Doch es gibt auch Ängste. Wir nehmen das in der Verwaltung sehr ernst. Wir müssen die Veränderungen genau erklären, denn das ist unglaublich wichtig für weitere Veränderungen.