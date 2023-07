Hier ist der Landkreis Oldenburg das Schlusslicht

Von: Gero Franitza

Nachmittagsbetreuung: Die Kommunen müssen ein Angebot für die Ganztages-Grundschüler schaffen. © Symbolfoto: dpa

Bestehendes Ganztagesangebot für Grundschüler / Rechtlicher Anspruch ab August 2026

Landkreis/Hude – Die Uhr tickt: Mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 hat jeder Erstklässler in Niedersachsen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz. „Mit dem Ganztagsförderungsgesetz soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die für viele Familien mit der Einschulung nach der Kita-Zeit wieder aufklafft“, begründet das Land auf dem „Bildungsportal Niedersachsen“ diesen neu geschaffen Anspruch. In den folgenden Jahren solle dieser dann um jeweils eine Klassenstufe ausgeweitet werden. Rund drei Jahre bleiben den Schulträgern – sprich den Kommunen – sich darauf vorzubereiten. Doch wie sieht der aktuelle Stand der Dinge aus? Das hatten die CDU-Landtagsabgeordneten Anna Bauseneick und Sophie Ramdor in einer „Kleinen Anfrage“ von der Landesregierung wissen wollen. Der Landkreis Oldenburg schneidet in der Antwort vom 19. Juni schlecht ab: Lediglich 7,06 Prozent der infrage kommenden Kinder befinden sich nach der statistischen Auswertung des Kultusministeriums hier derzeit in Ganztagesbetreuung. Damit liegt der Landkreis abgeschlagen auf dem letzten Platz. Den vorletzten Rang belegt Delmenhorst (19,48 Prozent), Spitzenreiter ist Wolfsburg mit 76,05 Prozent. Zum Vergleich die Quoten der Nachbarlandkreise: Vechta 35,83 Prozent, Cloppenburg 45,48 Prozent und Diepholz 48,81 Prozent.

Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, die die Auswertung zutage fördert: Denn die 7,06 Prozent des Landkreises Oldenburg bestehen lediglich aus vier Bildungseinrichtungen in der Gemeinde Hude: Es sind die Grundschulen St. Marien, Hude-Süd und Jägerstraße in Hude sowie die Grundschule Wüsting.

Warum nur in Hude?

Warum gibt es dieses Angebot derzeit nur in Hude? Die Kommunen werde sich dem gesellschaftlichen Wandel nicht entziehen können, sagt Hudes Bürrgermeister Jörg Skatulla auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben sehr früh angefangen.“ Dieses Angebot vorhalten zu können, sei ein positiver Faktor für die Eltern, so der Verwaltungschef weiter. Und deren Rückmeldung sei durchaus positiv. Dies sei natürlich mit einem höheren Aufwand verbunden gewesen, so habe etwa zusätzliches Personal eingestellt werden müssen. Das Angebot stelle gegenwärtig eine freiwillige Leistung der Kommune dar. „Wir sind schon recht stolz darauf“, resümiert Skatulla.

Auch wenn also schon Grundlagen gelegt seien, sei der Prozess in Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch natürlich noch nicht abgeschlossen: „Es kommen noch Aufgaben auf uns zu.“ So müssten künftig die Mensen ausgebaut werden, logistisch wie personell. Das sei beides im Hinblick auf den herrschenden Personalmangel nicht unbedingt als einfach zu bewerten. Der Neubau der Grundschule in Wüsting berücksichtige den Ganztagesunterricht bereits. Doch abschließend müsse der vergleichsweise niedrige statistische Wert des Landkreises vor dessen ländlicher Prägung gesehen werden. „Hier ist der Bedarf anders als in den Städten“, so Skatulla. Auch heiße das nicht zwangsläufig, dass Eltern aktuell unzufrieden seien, relativiert er.

Umsetzung des Rechtsanspruchs

„Die Sicherstellung des Rechtsanspruchs ist gleichermaßen richtig, wie in der praktischen Umsetzung anspruchsvoll“, schreibt das Land eingangs der Beantwortung der „Kleinen Anfrage“. Daher seien alle Ebenen gefordert, „ihren Beitrag zu leisten“ – ein enger Austausch sowie eine konstruktive Abstimmung zwischen dem Bund sowie den Ländern und Kommunen sei dabei „von besonderer Bedeutung“. Das Land Niedersachsen wolle für den Ausbau der Ganztags(grund-)schulen „weiterhin in erheblichem Umfang personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen“ und damit die Träger auch zukünftig bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs unterstützen.

Was die Finanzierung angehe, so soll Niedersachsen rund 258 Millionen Euro vom Bund zur Umsetzung des Programmes erhalten, erläutert das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage unserer Zeitung weiter. „Voraussichtlich“ sollen noch einmal 20 Millionen Euro hinzukommen, die aus einem vorangegangenen Programm nicht abgerufen worden sind. Damals waren im Rahmen der Corona-Hilfen 70,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, lediglich 52,26 Millionen Euro davon wurden ausgezahlt. Die Kommunen hatten einen Eigenanteil tragen müssen.

Es soll Geld vom Land geben

„Diese Mittel wird das Land im Rahmen eines Zuwendungsverfahrens an die Kommunen weitergeben“, heißt es aus dem Ministerium weiter. Einzelheiten sollen durch eine niedersächsische Förderrichtlinie geregelt werden, die derzeit abgestimmt werde. Aktuell beteilige sich das Land – bezogen auf Angebote außerhalb des Schulunterrichts – bereits mit 60 Millionen Euro (vorrangig bei den Personalkosten und Stundenkontingenten) an der bereits bestehenden Ganztagesbetreuung, die niedersachsenweit bei 69 Prozent liege. „Zusammen mit dem prognostizierten Mehrbedarf für die Umsetzung des Rechtsanspruchs in Höhe von jährlich circa 120 Millionen Euro ergibt sich daraus ab 2029 für das Land ein Gesamtbedarf in Höhe von jährlich circa 180 Millionen Euro.“ Im Gegenzug übernehmen die Kommunen die Bewirtschaftung beziehungsweise Instandhaltung der Gebäude sowie die zusätzlichen Personalkosten für etwa Schulverwaltungs- und Reinigungskräfte sowie Hausmeistertätigkeiten, heißt es weiter. Hinzu kommen die Kosten für die Ferienbetreuung und die sächliche Ausstattung sowie die Organisation und Bereitstellung eines warmen Mittagessens für die Ganztagsschüler.