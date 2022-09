Landkreis Oldenburg möchte angehende Mediziner anlocken

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Landkreis Oldenburg sorgt sich um die Ärzteversorgung und möchte Medizinstudenten anlocken. © imago/Symbolbild

Landkreis – Angesichts des Ärztemangels gerade in ländlichen Regionen möchte der Landkreis Oldenburg angehende Mediziner auf sich aufmerksam machen. Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfahl, ab dem nächsten Haushaltsjahr jährlich einen Betrag von 3.500 Euro für die finanzielle Unterstützung von Praktika oder Hospitationen in heimischen Arztpraxen zur Verfügung zu stellen.

Das Projekt ist nach Angaben von Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff ein Baustein von vielen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Damit sollen Studierende der Humanmedizin der European Medical School (EMS) in Oldenburg sowie anderer medizinischer Fakultäten gefördert werden. Sie erhalten eine finanzielle Unterstützung in der Zeit, in der sie für eine Woche oder zwei beziehungsweise vier Wochen ein Praktikum absolvieren. „Ziel ist es, den Studierenden den ländlichen Raum näherzubringen und ihr Interesse an einer Niederlassung im Landkreis Oldenburg zu fördern“, so Ohlhoff.

Die EMS konnte laut Kreisverwaltung bereits 15 Lehrpraxen im Landkreis akquirieren, die fortlaufend Studierende aufnehmen und schulen. Zunächst ist es möglich, in den ersten drei Studienjahren je vier einwöchige Hospitationen anzubieten.

Es steht weiteres Geld zur Verfügung

Annika Hoffmann (Grüne) lobte das Projekt, fragte aber nach, warum nur vier Hospitationen vorgesehen sind. Die Zahl könne erhöht werden, erläuterte Ohlhoff. Es stünden weitere 25.000 Euro aus Mitteln der Gesundheitsregion zur Verfügung, wenn sie benötigt würden.

Auch Wolfgang Sasse (CDU) lobte das Projekt, wies aber darauf hin, dass der Landkreis weitere Rahmenbedingungen für junge Leute schaffen müsse – beispielsweise bei Wohnangeboten. Marlies Pape (Gruppe FDP/Freie Wähler/UWG/CDW) regte an, ein ähnliches Angebot auch für Palliativmediziner vorzuhalten. Und Eduard Hüsers (Grüne) sprach sich für Anreize auch für die Praxen aus, die noch nicht mitmachen. Ohlhoff nahm die Anregungen auf. „Wir können da noch einiges nachsteuern“, betonte er.