Lagerhalle in Sandkrug steht in Flammen

160 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand

Mithilfe einer Drohne der Malteser aus Ganderkesee konnten sich die Einsatzkräfte Überblick von oben verschaffen.

Sandkrug – „Verdächtiger Rauch aus einer Lagerhalle an der Hermann-Ehlers-Straße im Gewerbegebiet Sandkrug“ lautete die Meldung, mit der die Großleitstelle in Oldenburg am Dienstag um 18.11 Uhr die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg alarmierte: Doch schon während der Anfahrt konnten die Brandschützer erkennen, dass am Einsatzort mehr auf sie wartet, berichtet Gemeindepressewart Tom Kramer von dem sich entwickelnden Großeinsatz: Denn bereits aus der Ferne waren schwarzer Rauch und Feuerschein zu erkennen.