Knapp kalkulierte Kinderbetreuung in Wildeshausen

Wildeshausen – Die Wildeshauser Kommunalpolitik wird sich schon bald wieder mit dem Plan beschäftigen müssen, die seit einem Jahr geöffnete Kindertagesstätte an der Weizenstraße (Weizen-Wichtel) um zwei weitere Gruppenbereiche zu erweitern. Die Kosten wurden von der Stadtverwaltung vor wenigen Monaten mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt; es geht um 330 Quadratmeter.

Angesichts der enormen Belastungen für den Haushalt hatte sich der Verwaltungsausschuss am 30. Juni entschieden, zunächst Alternativen zu prüfen. Die Verwaltung sollte klären, ob eine Großtagespflege für Krippenkinder in externer Trägerschaft sowie ein Waldkindergarten für Kinder ab drei Jahren günstiger zu realisieren sind.

Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein, wie die Stadtverwaltung für den Sozialausschuss am Mittwoch, 14. September (18.15 Uhr im Rathaus), ausführt.

Es fehlen einige Kindergartenplätze

Unterdessen spitzt sich die Situation in der Kreisstadt weiter zu. Die Zahl der Jungen und Mädchen auf der Warteliste für Kindergärten stieg von Mai bis Anfang August von 48 auf 64. Es gibt lediglich 21 freie Plätze, von denen 19 auf den Naturkindergarten in Spasche entfallen, womit das rechnerische Defizit bei 43 Plätzen liegt. Das sind 24 mehr als im Mai.

Bei den Krippenkindern stehen seit Mai unverändert 39 Kinder auf der Warteliste. Es gibt zehn freie Plätze und somit ein rechnerisches Defizit von 29 Plätzen. „Die Platzversorgung hat sich somit verschlechtert“, führt die Stadtverwaltung aus.

Die Prüfung von alternativen Angeboten fiel zudem eher negativ aus. Ein Waldkindergarten darf maximal 15 Plätze haben. Dafür muss eine mindestens 5.000 Quadratmeter große Waldfläche mit beheizbarer Schutzhütte sowie Toiletten zur Verfügung stehen. Zudem bedarf es eines in der Nähe befindlichen Gebäudes, das bei witterungsbedingten Gefahren genutzt werden kann.

Stadtverwaltung für Kindergartenerweiterung

Ein Platz in einer Waldkindergartengruppe erfüllt nicht den Rechtsanspruch. Eltern können somit einen Platz in einer „gewöhnlichen“ Kita einfordern. Die Kosten für einen Waldkindergarten hängen von der Ausführung ab und können bis zu 50.000 Euro ergeben. Ausgehend von einer Betreuungszeit pro Platz von fünf Stunden am Tag ergibt sich voraussichtlich ein Zuschussbedarf von rund 5.200 Euro pro Platz und Jahr. Für die Einrichtung einer Großtagespflegestelle für Krippenkinder müsste die Stadt zunächst die geeigneten Räume finden. Es ist von einem Zuschussbedarf von bis zu 5.500 Euro pro Platz und Jahr auszugehen.

Als Fazit schreibt die Verwaltung: „Die Investitionskosten für die Einrichtung eines Waldkindergartens und/oder einer Großtagespflegestelle wären geringer als die für die Erweiterung der Kindertagesstätte Weizen-Wichtel anfallenden Investitionskosten.“ Allerdings wären in der Tendenz höhere Aufwandspositionen zu erwarten. Der Pro-Platz-Zuschussbedarf für diese Betreuungsangebote wäre insoweit nach derzeitigen Erkenntnissen im Vergleich mit einer städtischen Kita höher, was insbesondere auf die geringere Anzahl der Betreuungsplätze im Waldkindergarten oder der Großtagespflegestelle zurückzuführen sei.

Da es bislang auch keine Standortlösungen für die alternativen Betreuungsformen gibt, rät die Verwaltung der Politik dazu, die Erweiterung der Kindertagesstätte Weizen-Wichtel weiterzuverfolgen.