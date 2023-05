Kleine Auszeit in der Herberge „Lebenstore“

Von: Tanja Schneider

Janina Bäder öffnet ihr Wohnhaus für Schwangere, Mütter, Trauernde und Sterbende. © Schneider

Das hunderttägige Projekt bei Kirchhatten startet am Samstag und bietet Schwangeren, Wöchnerinnen, Trauernden sowie Sterbenden einen Rückzugsort und bei Bedarf auch fachlichen Rat.

Kirchhatten – Eine kurze Auszeit, ein offenes Ohr oder gar einen fachmännischen Rat – das ist es, was sowohl Schwangere und Mütter von kleinen Kindern als auch Trauernde und Sterbende oft brauchen, aber nicht immer finden. Ihnen möchte Janina Bäder unter dem Titel „Lebenstore“ eine Herberge bieten. Dafür stellt die Doula, Sterbeamme und Yogalehrerin von Samstag an für 100 Tage ihr privates Wohnhaus am Kuhlendamm 8 nahe Kirchhatten zur Verfügung. „Willkommen ist jeder, der einen Wohlfühl- oder Rückzugsort benötigt – egal, ob für wenige Stunden oder mehrere Tage“, sagt Bäder. Wer nur die ländliche Ruhe genießen möchte, werde ebenso herzlich empfangen, wie an Gesprächen oder am Begleitprogramm Interessierte.

„Lebenstore“ stellt sich Bäder als einen Platz zum Werden und Sein sowie auch zum Loslassen vor – in Gemeinschaft. Es sei ein Ort, an dem Geburt und Tod keine Tabuthemen sind und sich Menschen in besonderen Lebenssituationen umsorgen lassen können. Hier erhalten Schwangere bei Bedarf einen Tee und eine Fußmassage, Wöchnerinnen eine „Mütze voll Schlaf“ und Trauernde die Möglichkeit, ihrem Kummer freien Lauf zu lassen. „Wie in einer Großfamilie stellen wir Hände und Herz zur Verfügung“, sagt Bäder.

Wir – das sind die ehemalige Unternehmensberaterin sowie Freiwillige, die im Rahmen eines Work-and-Travel-Austausches vorübergehend auf Bäders Grundstück wohnen. Bis zum 3. September seien durchgehend zwei bis drei Ehrenamtliche für die „Lebenstore“-Besucher vor Ort. Sie sollen sich liebevoll um die Tages- und Übernachtungsgäste kümmern, aber auch putzen, gärtnern und kochen. Auf diese Weise könne Bäder das Projekt nahezu kostenfrei anbieten. Lediglich für das gemeinsame Essen sowie besondere Veranstaltungen und Seminare werde ein „Energieausgleich“ erhoben. Dieser gehe an den jeweiligen Koch beziehungsweise Dozenten.

Etwa 40 Vorträge, Workshops und Konzert

Bäder hat in den vergangenen Jahren unter den Stichworten „GeburtenStark“ und „TodesMutig“ ein beachtliches Netzwerk an Hebammen, Stillberaterinnen, Bestattern, Sterbe- und Trauerbegleitern sowie Künstlern und Musikern aufgebaut. Viele ihrer Mitstreiter werden im Laufe des Projektzeitraums auf dem Hof zu Gast sein und Veranstaltungen offerieren – vom Lachyoga und Mitsingkonzert über einen Geburtsvorbereitungskurs, das Mama-Yoga und den Vortrag „Kinderkrankheiten natürlich lindern“ bis hin zur „Letzen Hilfe“ und der Beerdingungsplanung. Etwa 40 unterschiedliche Angebote sind geplant. Einen detaillierten Überblick bietet das Programmheft. 2 000 Exemplare hat Bäder drucken lassen und verteilt. Zudem ist es im Internet unter www.lebenstore.de zu finden. Wer das Programm zugeschickt bekommen möchte oder dazu Fragen hat, kann per E-Mail an veranstaltungen@lebenstore.de mit Bäder Kontakt aufnehmen. Für viele der Aktionen ist zudem eine Anmeldung bei der jeweiligen Dozentin erforderlich.

Wer einfach nur als Tagesgast die „Lebenstore“ besuchen möchte, braucht sich nicht vorher ankündigen. Für Übernachtungen (zwei Zimmer stehen zur Verfügung) und die gemeinsamen Mahlzeiten, die täglich um 8.30, 13.30 und 18.30 Uhr vorgesehen sind, müssen sich Interessierte unter der Telefonnummer 0163/2317539 anmelden.

Für Bäder sind die „100 Tage Lebenstore“ nicht nur ein spannendes Projekt, sondern auch ein Testlauf. Schließlich möchte die Doula und Sterbeamme langfristig solch einen Rückzugsort etablieren. Dafür sucht sie schon länger nach einem geeigneten Anwesen im Landkreis Oldenburg. Hinweise nimmt sie gerne unter Telefon 0163/5109201 entgegen. Weitere Informationen über ihr Angebot finden Interessierte im Internet unter www.geburtenstark.org sowie www.todesmutig.de.

Die Herberge „Lebenstore“ möchte den Austausch unterschiedlicher Gruppen mit folgenden Angeboten fördern.

. Wöchentlicher Schwangerenaustausch: im Juni immer donnerstags, im Juli montags (außer 31. Juli) und im August mittwochs, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Kosten: fünf bis zehn Euro (nach Selbsteinschätzung).

. Wöchentliches Stillcafé: immer mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr. Kosten: fünf Euro.

. Monatlicher Abschiedsraum für Trauernde und Menschen im Abschiedsprozess: 26. Juni, 27. Juli und 21. August, jeweils von 20 bis 22 Uhr. Kosten: fünf bis zehn Euro (nach Selbsteinschätzung).