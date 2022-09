Landtagskandidaten beim DBG: Antworten im Zwei-Minuten-Takt

Von: Gero Franitza

Die Landtagskandidaten des Wahlkreises 64 diskutierten auf Einladung des DGB in Steinkimmen: Anika Hoffmann (Grüne), Nadja Lampe (CDU), Lara-Christin Groen (FDP), Moderator Christian Altkirch, Thore Güldner (SPD), Arnold Hansen (Freie Wähler), Hilke Hochheiden (Linke) und Olaf Sasse (DGB Kreisverband Oldenburg-Land, v.l.). © Franitza

Steinkimmen – Sechs Direktkandidaten des Wahlkreises „Oldenburg Land“ für Sitze im Niedersächsische Landtag hat der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB, Region Oldenburg-Ostfriesland) zu einer Podiumsdiskussion in die „Waldschänke“ nach Steinkimmen (Gemeinde Ganderkesee) gebeten. Nicht dabei war der Vertreter der AfD, Harm Rykena – er war nicht eingeladen worden.

Olaf Sasse vom DGB Kreisverband Oldenburg-Land hatte die Veranstaltung vor rund 50 Zuhörern eröffnet. Moderiert von Gewerkschaftssekretär Christian Altkirch hatten die Kandidaten jeweils maximal zwei Minuten Zeit, auf im Vorfeld gestellte Fragen zu antworten. Sprachen sie zu lange, unterbrach sie der Gewerkschafter. Erst in einer abschließenden offenen Fragerunde gegen Ende der zweistündigen Veranstaltungen zeigten sich größere inhaltliche Unterschiede zwischen den Parteien. Den offenen Konflikt suchte keiner der Politiker. Zuvor hatten die Diskutanten sich nicht selten den Ausführungen eines Vorredners angeschlossen, oder dessen inhaltliche Punkte aufgegriffen. Auf die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung, Bezuschussung beziehungsweise Förderungen in verschiedenen Bereichen (Deckelung von Energiekosten, Ausbau schulischer und vorschulischer Betreuung, Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs in ländlichen Bereich, Wohnungsbau) verwiesen alle Kandidaten in ihren Beiträgen.

„Überall brennt es, alle rufen nach dem Staat“, sagte Arnold Hansen (Freie Wähler). Doch seien diesen Eingriffsmöglichkeiten nur begrenzt, der Staat schaffe es nicht alleine. Die Probleme ließen sich nur lösen, wenn die Gesellschaft zusammenhalte und jeder einen Beitrag leiste.

Dem stimmte Thore Güldner (SPD) zu. Es müssten daher die gestützt werden, die am deutlichsten unter den Problemen litten. Die Politik müsse aber ehrlicherweise auch erklären, dass die eintretenden Wohlstandsverluste nicht rückgängig gemacht werden könnten. Er wünsche sich nach der Wahl eine rot-grüne Landesregierung.

„Wir werden nicht alle Unternehmen retten können“, meinte Anika Hoffmann (Grüne) in Hinblick auf Firmen, die unter der Energiekrise litten. Hilfen sollten an Bedingungen – etwa Einhaltung des Mindestlohns – geknüpft werden. Wer das nicht tue, sollte nichts erhalten. Ihre Partei habe mit der SPD größere „thematische Überschneidungen“ als mit den anderen Parteien.

Der Staat könne und solle nicht überall eingreifen, sagte Nadja Lampe (CDU) in Hinblick auf Mindestlohn und Lohngestaltung. Vielen mittelständischen Unternehmen gehe es aufgrund der explodierenden Energiepreise nicht gut. Daher sollte überlegt werden, was man von ihnen fordere – und wie. „Wir sind alle vom Mittelstand abhängig“, so Lampe. Das Land sei auf eine funktionierende Wirtschaft angewiesen, damit in alle genannten Pläne investiert werden könne.

Sie halte Kernenergie im Gegensatz zur Kohlekraft für nachhaltiger, sagte Lara-Christin Groen (FDP). Anstatt die Anlagen abzuschalten, sollte unter anderem weiter auf dem Gebiet geforscht werden, etwa bei der Wiederverwendung von Atommüll. Ihre Partei stehe dafür, dass die verbleibenden Meiler nicht nur ein paar Monate weiterlaufen sollten. Daher müssten auch neue Brennstäbe bestellt werden. Denn: „Der Strombedarf wird immer höher werden“, prognostizierte sie.

Wie sehr Atomkraftwerke zur Energiesicherheit beitrügen, habe man jüngst in Frankreich gesehen, spöttelte Hilke Hochheiden (Linke). Diese seien aufgrund mangelnden Kühlwassers heruntergefahren worden. Neben einer höheren Energieeffizienz bei den Verbrauchern sei ein Ausbau der „erneuerbaren Energie“ notwendig. Da habe die CDU jahrelang mit gebremst. „Und jetzt haben wir den Salat.“

So wie Groen wies sie darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie ein Direktmandat erringen werde. Das wäre wohl das erste für eine Linken-Politikerin in einem westdeutschen Landtag. Beide Kandidatinnen warben dafür, ihren Parteien die Zweitstimme zu geben.