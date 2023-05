Junge Menschen im Landkreis Oldenburg haben eine große Auswahl: Viele Ausbildungsstellen frei

+ © dr Informierten zum Thema Ausbildung: Ludger Wester, Kai Beecken, Pia Adler, Florian Ötjen-Meyer und Stefan Schnier (v.l.). © dr

Landkreis – Die heiße Phase auf dem Ausbildungsmarkt hat begonnen, denn im August und September ist bei den meisten Firmen Start für die Neuen. Junge Menschen im Landkreis Oldenburg haben nach Angaben der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Agentur für Arbeit noch beste Möglichkeiten, attraktive Arbeitgeber zu finden.

„Im Landkreis kommen auf 100 unbesetzte betriebliche Ausbildungsstellen 73 Bewerber – vor allem in den Bereichen Einzelhandel und Lagerlogistik sind noch viele Stellen offen“, bilanzierte Florian Ötjen-Meyer von der Agentur für Arbeit am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches zusammen mit der IHK bei der Firma „Starofit“ in Ganderkesee.

„Der Fachkräftebedarf in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungswirtschaft ist sehr groß“, berichtete Ludger Wester, stellvertretender Leiter des Bereichs Bildung bei der IHK. Die Chancen auf eine Ausbildung seien selten so gut gewesen wie jetzt.

Bislang hat die IHK im Landkreis Oldenburg weniger als 30 Prozent der Ausbildungsverträge des gesamten Vorjahres registriert. „Das ist noch nicht beunruhigend“, sagte Wester. Während der Vertrag früher bereits an Weihnachten unter dem Baum gelegen habe, entschieden sich die jungen Menschen immer später für einen Ausbildungsbetrieb. „Die Firmen sind praktisch das ganze Jahr über in Bewerbungsverfahren“, hat Wester beobachtet. Plätze gebe es für Absolventen aller Schulformen in 130 registrierten Ausbildungsberufen.

Zahl der Ausbildungsstellen leicht gesunken

Auch Gymnasiasten entscheiden sich nach Angaben der IHK zunehmend für die duale Ausbildung, weil es im Anschluss gute Weiterqualifizierungsmöglichkeiten gibt. Pia Adler, kaufmännische Auszubildende bei „Starofit“ konnte das bestätigen. Sie habe zwar zunächst ein Studium begonnen, das sei ihr aber dann zu theoretisch gewesen, sagte sie. Im betrieblichen Umfeld fühle sie sich viel wohler.

Die Zahl der Ausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken. Aktuell sind im Landkreis Oldenburg 692 Stellen gemeldet. „In der Krise sagen manche Unternehmen, dass sie gerade nicht ausbilden können“, so IHK-Vizepräsident Stefan Schnier. Es sei aber wichtig, perspektivisch zu denken und dennoch auszubilden. „33 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis sind älter als 50 Jahre“, stellte er fest. Es zeichne sich also ein verstärkter Fachkräftemangel ab und das gelte auch bei Führungskräften.

Praktika wichtig bei der Betriebssuche

Kai Beecken, Geschäftsführer von „Starofit“, setzt voll auf die Ausbildung: „Die meisten unserer Fachabteilungen werden von ehemaligen Auszubildenden geleitet. Fast 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben hier gelernt. Und viele unserer Mitarbeiter haben nach der Ausbildung nebenberuflich studiert.“

Die meisten Betriebe gehen nach Angaben der IHK in die Schulen, um Nachwuchs zu gewinnen. Die wichtigste Kontaktaufnahme sei in der Regel das Praktikum, betonte Wester. So könnten sich Betriebe und junge Menschen kennenlernen. „Und sei es nur, dass der Praktikant feststellt, dass das Berufsfeld doch nicht für ihn geeignet ist“, bilanzierte Wester.