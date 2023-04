Junge Männer fahren mit Blaulicht - bis die Polizei sie anhält

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Zwei junge Männer sind in der Nacht zu Karfreitag mit einem selbst installierten Blaulicht durch die Gegend gefahren.

Die Polizei stoppte den Wagen am Donnerstag, 6. April, gegen 22.40 Uhr auf der Straße „Bremer Tor“ in Vechta. Der Audi hatte ein in der Frontscheibe installiertes Blaulicht, das im Verkehr verwendet worden war.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden als Fahrzeuginsassen ein 22-jähriger Mann aus Vechta und ein 24-jähriger Mann aus Lohne festgestellt. Das selbst installierte Blaulicht wurde sichergestellt. Ein Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ist eingeleitet.

Zeugen von dem Vorfall oder Personen, die von den den Audifahrern kontrolliert wurden oder im Glauben, es handle sich um ein Einsatzfahrzeug, freie Bahn geschaffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.