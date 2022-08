Brennholz online: Internet-Betrüger nutzen Sorge um Energiesicherheit aus

Von: Dierk Rohdenburg

Aktuell sehr begehrt: Brennholz. © dpa

Landkreis – Aktuell machen sich viele Bürger Sorgen um die Energieversorgung. Die Ängste vor den angekündigten Preissteigerungen und nicht auszuschließenden Problemen mit der Wärmeversorgung in der kalten Jahreszeit nutzen aktuell Kriminelle aus.

So berichtet die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch aus ihrem Zuständigkeitsbereich über mehrere solcher Fälle im Verlauf der vergangenen Wochen: So seien mehrfach Betrügereien zur Anzeige gebracht worden, in denen die Geschädigten Brennholz über das Internet bestellten, die Ware im Voraus bezahlten, diese aber nie erhielten.

Der aktuellste Fall habe sich am 26. Juli ereignet. Dabei hatte der Betrogene Holzpellets im Wert von 560 Euro geordert. Nachdem er die bezahlte Ware nicht erhielt, begann er mit Recherchen und stellte schnell fest, dass er Betrügern aufgesessen war.

Polizei: Grundsätzlich vorsichtig sein

Die Polizei rät beim Einkauf im Internet grundsätzlich zu Vorsicht. Vor einer Bestellung sollten Informationen über die Internetseite eingeholt werden. Die Ordnungshüter nennen vorsorglich ein paar Verhaltensmaßnahmen: So sollten potenzielle Kunden zunächst überprüfen, ob ein vollständiges Impressum, eine Kontaktmöglichkeit sowie allgemeine Geschäftsbedingungen angezeigt werden. Auch die Bewertung des Anbieters ließen Rückschlüsse zu.

„Gerade bei der aktuellen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt sollten günstig erscheinende Angebote besonders skeptisch betrachtet werden. Gleiches gilt bei Zahlungen auf ausländische Konten, die an den ersten beiden Buchstaben der IBAN zu erkennen sind“, warnen die Beamten. Wer dennoch auf einen „Fakeshop“ reingefallen ist, sollte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige bringen, heißt es in der Mitteilung abschließend.