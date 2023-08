Die unberechenbare See berechnen: KI soll Seefahrt sicherer machen

Von: Gero Franitza

Teilen

Diplom-Ingenieurin Sovanna Chhoeung, die selbst zur See gefahren ist, hat eine KI-Software entwickelt, die das sogenannte parametrische Rollen voraussagen kann. Dieses Phänomen kann binnen weniger Sekunden selbst große Containerschiffe in extreme Situationen bringen. © Mühr

Ganderkeseerin will mithilfe „Künstlicher Intelligenz“ die Seefahrt sicherer machen

Ganderkesee/Hannover – Die hohe See ist unberechenbar – unerwartete Wellenbewegungen können selbst moderne Großschiffe schnell in bedrohliche Situationen bringen. Sovanna Chhoeung (38) aus Ganderkesee will einer daraus entstehenden Gefahr begegnen – mithilfe „Künstlicher Intelligenz“ (KI). Im Rahmen ihrer erfolgreichen Promotion an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg hat die Diplom-Schiffbauingenieurin ein System entwickelt, das in der Computersimulation das sogenannte parametrische Rollen mit mehr als 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwei Minuten vorhersagen kann. Das hat ihr eine Nominierung für den diesjährigen „Innovationspreis Niedersachsen“ des Landeswirtschaftsministeriums in der Kategorie „Vision“ eingebracht. Insgesamt gibt es je drei nominierte Projekte in drei verschiedenen Kategorien.

Doch was ist parametrisches Rollen und warum ist es so gefährlich? Das Phänomen dieser besonderen Wankbewegungen eines Schiffes sei ihr bereits während ihres Studiums der Schiffs- und Meerestechnik in Berlin begegnet und habe sie schon damals sehr interessiert, berichtet Chhoeung in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Wie kann man sich diese Art des Rollens vorstellen? Die Expertin findet einen anschaulichen Vergleich: „Wenn jemand auf einer Schaukel sitzt, und man schubst ihn von hinten, bewegt er sich nach vorne. Beim parametrischen Rollen schubst man die Person auf der Schaukel zwar von der Seite, sie bewegt sich aber ebenfalls nach vorne.“ Diese Kippbewegung erfolge bei Schiffen binnen kurzer Zeit und stelle eine heftige Reaktion dar – mit entsprechenden Gefahren für die Ladung, die über Bord gehen, aber auch zu Verletzungen der Besatzung führen kann. „Das ist ein seltenes Phänomen, aber ein sehr gefährliches“, erläutert Chhoeung.

Binnen weniger Sekunden: Rollwinkel bis zu 45 Grad

Gleichwohl lasse es sich nur schwer genau definieren. Doch könne sich ein Schiff innerhalb von nur 20 Sekunden aufschaukeln. Dabei können dann Rollwinkel von 40 bis 45 Grad erreicht werden. Diese extremen Auswirkungen auf Schiffe habe sie schon während ihres Studiums fasziniert, doch ließ sich das Phänomen während ihrer Diplom-Arbeit nicht weiter bearbeiten. Im Anschluss an ihr Studium habe sie zunächst bei einer Bremer Reederei angefangen und die Weltmeere befahren. Dabei habe sie viel lernen können, blickt die Ganderkeseerin zurück.

Als sie Mutter wurde, sei es nicht mehr möglich gewesen, weiter zur See zu fahren. Sie suchte nach einem neuen Job und begann eine Promotion im Bereich der Wirtschaftsinformatik bei Professor Axel Hahn in Oldenburg, der unter anderem auf dem Gebiet des autonomen Fahrens forscht. Die Frage sei gewesen, wie sie ihre bisherigen Interessen und Erfahrungen aus der maritimen Welt dort mit einbringen konnte: „Ich hatte immer noch mein Herzensthema“, sagt Chhoeung. Diese Stelle bot ihr die Chance, in den vergangenen fünf Jahren aus der Sicht einer Schiffbauingenieurin mithilfe der Informatik auf das parametrische Rollen zu blicken – und das „maximal familienfreundlich“. Das Ziel: Ein Assistenzsystem zu entwickeln, das die Gefahr der Rollbewegung voraussieht und das Schiff aus dem Gefahrenbereich steuern kann.

Millionen von Daten gesammelt

Die „Künstliche Intelligenz“, die alles das ermöglichen soll, muss jedoch vorher „angelernt“ werden: Die Daten, mit der Chhoeung die Software gefüttert hat, stammen zum einen aus Tausenden Computer-Simulationen, die sie hat ablaufen lassen. Zum anderen sind Daten von realen Schiffen mit eingeflossen: Dafür habe sie ein halbes Jahr lang ein Containerschiff der Reederei Offen aus Hamburg nutzen können. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Hamburg) hatte zudem Forschungsschiffe zur Verfügung gestellt. „Sie sind sehr interessiert daran“, so die Ganderkeseerin. Auf diese Weise konnten Millionen von Daten gesammelt werden. Dermaßen trainiert, könne die KI in der Simulation das parametrisches Rollen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,79 Prozent vorhersagen.