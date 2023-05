Hunderte Schweine sterben in Flammeninferno bei Vechta

Von: Fabian Raddatz

Der große Stall stand plötzlich lichterloh in Flammen und stürzte während der Löscharbeiten in sich zusammen. © Nord-West-Media TV

Etwa 300 Schweine und Ferkel sind am Mittwochnachmittag beim Brand eines Schweinestalls im ländlichen Lohne (Oldenburg) verendet. Der Schaden geht in die Millionen.

Lohne – Nur ein paar wenige Tiere konnten vor den Flammen gerettet werden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute am Brandort an der Krimpenforter Straße stand der 15.000 Quadratmeter große Stall bereits in Vollbrand. Kurz nach dem Start der Löscharbeiten brach das Dach in sich zusammen. Etwa 300 Schweine und Ferkel verendeten in den Flammen.

Erschwert werden die Löscharbeiten durch eine Biogasanlage, die direkt neben dem Stall steht und nicht abgeschaltet werden kann. Die Löscharbeiten werden noch bis in den frühen Abend dauern, heißt es.

Der Schaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.