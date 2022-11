Dramatisch: Hund beißt Polizistin und verstirbt kurz darauf

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei versuchte vergeblich, einen Hund zu retten. © dpa

Delmenhorst – Dramatisches und trauriges Ende eines Polizeieinsatzes in Delmenhorst. Ein bissiger Hund verletzte zunächst eine Beamtin und starb kurze Zeit später aus bislang unbekannten Gründen.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 15.50 Uhr über den Notruf benachrichtigt. Danach wurde ein Hund im Bereich der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst gemeldet, der immer wieder auf die Fahrbahn lief.

Die Besatzung eines Streifenwagens traf im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Allee auf das Tier, das sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg befand.

Der Hund versuchte laut Polizeibericht, den ihn sich nähernden Beamten zu beißen und lief danach auf eine Beamtin zu. Diese stand zu diesem Zeitpunkt am Rand der Friedrich-Ebert-Allee und wollte ein erneutes Laufen des Tieres auf die Fahrbahn verhindern.

Hund konnte ein Maulkorb angelegt werden

Das aggressive Tier biss ihr in den Unterarm. Auch bei weiteren Annäherungsversuchen reagierte der Hund mit Bissversuchen. Erst mit Unterstützung von weiteren Polizeibeamten, unter anderem speziell ausgebildeten Diensthundführern, gelang es, das Tier einzufangen. Danach wurde der Hund ruhiger, sodass ein Maulkorb angelegt werden konnte. „Da sich der Zustand des Tieres anschließend verschlechterte, wurde umgehend eine Praxis einer Tierärztin aufgesucht“, heißt es von der Polizei. Die Ärztin habe aber nur noch den Tod des Tieres feststellen können.

Der Hund war nicht gechipt. Deshalb konnte bisher kein Halter ausfindig gemacht werden. Zudem ist die Todesursache des äußerlich unverletzten Hundes unklar.

Die verletzte Polizeibeamtin musste die Bissverletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

