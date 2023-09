Zu betrunken, um zu fahren: 35-Jähriger schläft mit angeschaltetem Moor und Scheinwerfer auf dem Gehweg

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Einen betrunkenen Autofahrer kontrollierte die Polizei am Mittwoch, 5. September, gegen 2:20 Uhr. Sein Auto stand auf dem Gehweg mit eingeschaltetem Scheinwerfer und laufendem Motor.

Die Polizisten wurden in Hude-Altmoorhausen auf der Dorfstraße auf den Wagen aufmerksam, weil der Motor lief und das Auto auf dem Gehweg stand. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, entdeckten sie eine schlafende Person auf dem Fahrersitz. Erst nach mehrmaligem Klopfen erwachte der Mann. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Aufgrund des Alkohols und der Angaben des 35-jährigen Fahrers aus Hatten besteht der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Unfall nach Griff zur Wasserflasche

Ein Griff zu einer Wasserflasche führte am Dienstag, 5. September, gegen 7:15 Uhr auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude zu einem Verkehrsunfall.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die Autobahn 28 in Richtung Delmenhorst. Der Fahrer griff während der Fahrt zu einer Wasserflasche und lenkte hierbei das Gespann nach rechts an die Außenschutzplanke. Durch den Zusammenstoß entstanden an dem Fahrzeug und der Außenschutzplanke Schäden in Höhe von ungefähr 9.100 Euro. Der 41-Jährige blieb unverletzt.

Kollision auf der Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5. September, gegen 12:15 Uhr entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro in der Ortschaft Sage. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 34-Jährige aus Großenkneten mit ihrem Auto die Straße Dorfkamp aus Großenkneten kommend. Sie beabsichtigte, an der Kreuzung Sager Straße zu queren, um auf das gegenüberliegende Tankstellengelände zu fahren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 50-jährige Fahrerin eines Audi. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.