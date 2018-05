Landessportbund zeichnet TV Hude aus

Hude - Der TV Hude ist nun offiziell als „Engagementfreundlicher Sportverein“ eingestuft worden. Horst Bokelmann, Vorstandsmitglied des Kreissportbundes, und Inga Marbach, Referentin der Sportregion Delmenhorst-Oldenburg-Land, überreichten die Zertifizierungsurkunde an den Vorstand des TV Hude, teilte die Sportregion nun mit.

Die Zertifizierung ist eine Initiative des Landessportbundes, um das Thema „Finden, Gewinnen und Binden von Ehrenamtlichen“ als zentrale Zukunftsaufgabe in den Fokus zu rücken. Der TV Hude hat mit 162 von maximal 228 Punkten eine Auszeichnung in Silber erreicht und erhielt 1 000 Euro vom Landessportbund.

Felix Lingenau, Sportreferent des Vereins, wies auf eine zentrale Neuerung in der Führungsstruktur hin: Statt eines klassischen ersten und zweiten Vorsitzenden sowie Schriftwarts und anderen Ämtern gibt es ein flexibleres drei- bis fünfköpfiges gleichberechtigtes Vorstandsteam. Außerdem sind konkrete Stellenbeschreibungen vorhanden, sodass für Ehrenamtliche gut überschaubar ist, welche Aufgaben auf sie zukommen.

Unisono bestätigten Martina Czerwinski und Sandra Aichele aus dem Führungsteam, dass es in Zukunft unumgänglich sein wird, Personen zu haben, die sich einzig und allein um die Freiwilligen kümmern. „Früher waren ausreichend Engagierte im Sportverein eine Selbstverständlichkeit. Heute befindet man sich im Wettbewerb um diese und wird sie nur noch dann erfolgreich akquirieren sowie binden können, wenn man sie individuell betreut und ihnen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, die attraktiv sind und gut zur jeweiligen Lebensphase des Engagierten passen.“ Der TV Hude habe sich diesbezüglich vor knapp drei Jahren auf den Weg gemacht und schon einige Etappenziele erreicht. Eines davon ist das Zertifikat des Landessportbunds.

„Der TV Hude hat hier eine Vorreiterrolle in der Region“, so Sportreferentin Marbach. Sie möchte weitere Vereine aufrufen, sich dieses Themas anzunehmen, und bietet Unterstützung an. Informationen gibt es im Internet.

