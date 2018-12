Fußgänger von Kleinbus angefahren und schwer verletzt

Hude - Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Freitag in Hude von einem Kleinbus angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte den Mann offenbar übersehen.

Der Mann war gegen 7.50 Uhr zu Fuß auf dem Kreuzweg unterwegs und ging mit seinem Hund spazieren, heißt es in einer Meldung der Polizei. Der 21-jährige Unfallfahrer aus Hude befuhr mit einem VW Transporter den Kreuzweg in Richtung Langenberger Straße und übersah den am rechten Straßenrand gehenden, dunkel gekleideten Mann.

Der Fußgänger wurde vom Kleinbus erfasst und blieb mit Kopfverletzungen auf der Straße liegen, war aber bei Bewusstsein. Er wurde durch einen Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren, heißt es.

Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten der Polizei auf 3000 Euro. Der Hund konnte wohlbehalten an Angehörige übergeben werden.

kom

Rubriklistenbild: © Malte Christians/dpa