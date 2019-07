Betrunken und zu schnell gefahren: Beifahrer in Lebensgefahr

Eine betrunkene Fahrerin ist in Hude mit ihrem Fahrzeug aus einer Kurve geflogen. Offenbar war sie zu schnell unterwegs. Ihr Beifahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Hude - Der folgenschwere Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 19.40 Uhr auf der Holler Landstraße in Fahrtrichtung Oldenburg, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die 50-jährige Autofahrerin aus Bad Zwischenahn kam demnach mit ihrem Citroen vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern. Dadurch kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen Bäume.

Der 60-jährige Beifahrer aus Hude wurde eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden, heißt es weiter. Er wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin verletzte sich leicht.

Die Polizisten stellen eine Atemalkoholkonzentration von 2,69 Promille bei der 50-Jährigen fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

kom