Tödlicher Unfall: Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt - Sie wollte einem Eimer ausweichen

Von: Marvin Köhnken, Florian Dörr

Teilen

In Hude ist am Samstag eine Autofahrerin bei einem Unfall gestorben. © NonstopNews

In der Gemeinde Hude ist am Samstag eine Autofahrerin bei einem Unfall gestorben. Sie war mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren.

Update vom Samstag, 12. August, 17.51 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall in der Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnach war eine 34-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Bremer Straße in Richtung Oldenburg unterwegs, als ein unbekanntes Fahrzeug Ladung in Form eines Mörteleimers verlor. Bei dem Versuch, dem Gegenstand auszuweichen, kam sie bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Sie wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 zu melden.

Tödlicher Unfall: Autofahrerin versucht Ladung auf Straße auszuweichen und prallt gegen Baum

Erstmeldung vom Samstag, 12. August, 14.15 Uhr: Bei einem schweren Unfall ist am Samstag, 12. August, eine 34 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Die Frau war gegen 13:15 Uhr unweit der A28 in der Gemeinde Hude (Landkreis Oldenburg) auf der Bremer Straße mit ihrem Wagen unterwegs und kam aus zunächst nicht abschließend geklärter Ursache von der Straße ab.

Bei dem Unfall kollidierte die Frau aus Hude laut Informationen eines Polizeisprechers derart stark mit einem Baum am Straßenrand, dass sie unmittelbar nach dem Aufprall am Unfallort starb. Offenbar hatte die Autofahrerin versucht, Ladung auszuweichen, die ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Strecke verloren hatte. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es stark.

Beim Ausweichen geriet ihr BMW offenbar ins Schleudern, kam nach rechts von der nassen Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den Baum.

Weil die örtliche Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen beim Großbrand in Falkenburg gebunden war, mussten Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg anrücken. Sie entfernten die Fahrertür, um an die eingeklemmte Frau zu kommen. Der Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Strecke musste für rund zweieinhalb Stunden bis 15:40 Uhr gesperrt werden.