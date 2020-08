Umherfliegende Teile verletzen Frau

Lasterfahrer setzt seine Fahrt nach Unfall in Hude einfach fort

Hude – Bei einem Verkehrsunfall auf der Linteler Straße in Hude hat eine junge Frau am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen erlitten. Der 21-jährigen Huderin war in einem Kurvenbereich ein größerer Laster entgegengekommen; als Folge einer seitlichen Kollision wurde der Außenspiegel ihres Wagens abgerissen und schlug gegen eine Fahrzeugscheibe. Die Frau habe sich als Folge „umherfliegender Teile“ verletzt, meldet die Polizei; den Blechschaden schätzt sie auf rund 1 500 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Ob er den Unfall überhaupt bemerkt hat, ist nicht bekannt.