Torpedo in Hude soll gesprengt werden

Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort / Bremer Straße gesperrt

+ Die Bremer Straße in Hude ist gesperrt. Foto: Franitza

Hude – Bei Arbeiten für eine Gasleitung an der Bremer Straße in der Gemeinde Hude ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Torpedo aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Bohrkopf stieß gegen ein metallisches Objekt, woraufhin die Arbeiten eingestellt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover angefordert wurden. Die Stelle befindet sich auf Höhe des Heuwegs außerorts, die nächsten Gebäude sind ein Stück weit entfernt. Die Bremer Straße ist zwischen Abzweigung Wüsting und Hatter Landstraße gesperrt. Die Sperrung wird wohl noch mehrere Stunden andauern.