61-Jährige alkoholisiert auf A28 bei Hude unterwegs – zudem viele Unfälle mit schwer verletzten Personen

Von: Marten Vorwerk

Polizei im Einsatz. © dpa

Eine 61-jährige Autofahrerin mit hohem Alkoholwert ist im Bereich der Gemeinde Hude von Polizisten kontrolliert worden. Zudem kam es im Landkreis zu vielen Unfällen mit Schwerverletzten.

Landkreis Oldenburg – Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag um 2.35 Uhr eine Autofahrerin an der Autobahn 28, Richtungsfahrbahn Bremen, auf einem Parkplatz nahe der Anschlussstelle Deichhorst.

Die 61-jährige Fahrerin aus Bremen war den Beamten zuvor zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-Ost und Deichhorst aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Frau durfte die Fahrt im Anschluss an die Kontrolle nicht fortsetzen, da sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, so die Polizei.

Ein Arzt entnahm der 61-Jährigen in der Folge auf einer Polizeidienstelle eine Blutprobe. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizeibeamten stellten ihren Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Mehrere Unfälle im Landkreis Oldenburg – zwei Schwerverletzte nach Unfällen im Bereich der Gemeinden Großenkneten und Hude.

Heute Morgen um 7.50 Uhr ist eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg in einem Baustellbereich kurz hinter der Anschlussstelle Ahlhorn schwer verletzt worden. Die 42-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück beabsichtigte einen Parkplatz anzufahren und wechselte dafür von der Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen. Aus bislang unbekannten Gründen lenkte sie jedoch unvermittelt wieder auf die Baustellenfahrspur zurück, wo sie mit einem dort fahrenden Sattelzug zusammenstieß. Dieser wurde von einem 36-Jährigen aus Rumänien gelenkt. Die 42-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unfallbeteiligte Sattelzug blockierte die Fahrspur in der Baustelle, sodass der Verkehr in der Folge über den Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Die Freigabe des gesperrten Fahrstreifens erfolgte gegen 9.25 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 14.500 Euro.

Eine Autofahrerin ist einen Tag zuvor gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Holler Landstraße schwer verletzt worden. Die 34-jährige aus Berne befuhr mit einem VW die Holler Landstraße in Richtung Berne. In einer Rechtskurve geriet sie auf nasser Fahrbahn bei starkem Regen ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und rutschte seitlich in einen Straßengraben, schreibt die Polizei. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting befreiten die Frau aus dem Auto. Rettungskräfte brachten die 34-Jährige schwer verletzt, sowie ihre Söhne im Alter von sechs und 15 Jahren, vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto war nach dem Unfall nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 3.500 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag gegen 7.30 Uhr wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Wardenburg leicht verletzt. Ein 40-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Wardenburg beabsichtigte mit seinem BMW von einem Tankstellengelände auf die Oldenburger Straße einzufahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 71-jährigen Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Wardenburg, welcher auf der falschen Straßenseite fuhr. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in Ganderkesee

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag um 21.10 Uhr auf der Birkenheider Straße in Ganderkesee. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit seinem Fahrzeuggespann die Birkenheider Straße in Richtung Bundesstraße 213. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Bäume. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Lkw abgerissen und auch der Auflieger wurde erheblich beschädigt.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizeibericht im Anschluss fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Polizeibeamte konnten den Fahrer sowie den Lkw einige Zeit später nach Zeugenhinweisen auf einem Firmengelände in der Gemeinde Großenkneten antreffen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von rund 25.000 Euro. Auf den 32-Jährigen kommt nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.