Sobald das Geld da ist, kann es losgehen

Hude – Eine rund 45-minütige Stippvisite hat der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), der Klosterruine Hude am Montagnachmittag abgestattet. Hintergrund war zum einen die Einladung seiner Parteifreundin, der Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen, zum anderen die finanzielle Förderung, die das ehemalige Klostergebäude auch aus seinem Hause erhält: Denn Bund und Land teilen sich eine Summe von 520 000 Euro, mit der die einsturzgefährdete und gegenwärtig gesperrte Ruine saniert werden soll (wir berichteten).

Während der Bund bereits seinen Anteil freigegeben hat, lässt Niedersachsen noch ein wenig auf sich warten. Doch sobald der zuständige Mitarbeiter aus dem Urlaub zurück sei, so Thümler, werde dieser den Förderungsbescheid zustellen. Damit können die Arbeiten alsbald in Angriff genommen werden, erläuterte Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Die beauftragten Architekten haben die Leistungsverzeichnisse schon geschrieben“, sagte der Rathauschef. Nachdem das Geld eingetroffen sei, können diese an die Firmen versandt werden. Ein Großteil der Arbeiten betreffe die Einrüstung des gesamten Backsteinbaus. Die eigentliche Sanierung sei „handwerkliche Arbeit“. So keine Verzögerungen auftreten, sei in etwa mit einem Jahr für alle Maßnahmen zu rechnen. Zudem seien die Gemeinde, der Förderverein „Freunde des Klosters Hude“, die Eigentümerfamilie von Witzleben sowie der Landkreis Oldenburg dabei, einen Zweckverband zu gründen, um die Bemühungen für das Areal gezielt zu koordinieren und es langfristig voranzubringen.

Denn wie der Vorsitzende des Fördervereins, der Architekt Prof. Klaus Rademacher, dem Besucher aus Hannover in einem kleinen Vortrag erläuterte, gibt es sehr viele Ideen, was aus dem 1232 gegründeten Zisterzienserkloster einmal werden solle – dafür bestehe ein bereits ausgearbeiteter „Masterplan“.

Priorität habe die Sicherung der Ruine, so Rademacher. Danach gelte es, das Museum auf dem Nachbargründstück herzurichten, dabei jedoch seinen jetzigen Charme zu bewahren. Die Besucherzahlen stiegen stetig, 5 500 Personen seien im vergangenen Jahr gezählt worden: „Es kommt an.“ Mit rund 400 000 Euro schlüge allerdings die Sanierung und Neugestaltung des rund 300 Quadratmeter großen Saales zu Buche. Darin nicht enthalten sei die Umsetzung eines ganz neuen Museumskonzept. Denn das Areal biete sich unbedingt als Lernort an, sei es doch in seiner Art im Nordwesten einzigartig. Allerdings statteten „nur ein Prozent“ aller Grundschüler aus der Gemeinde dem Kloster noch einen Besuch ab. Doch haben die Huder ihren Blick auf eine weitaus breitere Klientel gerichtet, wollen Kultur und Tourismus zusammenbringen. So sei unter anderem eine Freilichtbühne angedacht – mit der Ruine im Hintergrund. Auch könnten die Brennöfen freigelegt und präsentiert werden, in denen einst die Ziegel für die Bauten hergestellt wurden. Möglichkeiten gebe es mannigfache, so Rademacher. Immerhin sei das Kloster eine autarke Stadt „im Kleinen“ gewesen. Thümler zeigte sich in dem kurzen, anschließenden Gespräch nicht nur geschichtsfest, sondern auch beeindruckt von dem „außergewöhnlichen Engagement“, mit dem die Akteure hier die Sache angingen. Das Kloster sei „regional bedeutsam“, befand der Minister. Und er hatte einen Tipp parat: So gebe es einen Fördertopf für die energetische Sanierung historischer Gebäude – das Museum könnte durchaus darunter fallen, riet er. fra