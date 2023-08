Sie saß im Unfallauto: Grüne trauern um Sarah Czychowski

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Sarah Czychowski. © Grüne

Hude – Bei der am Samstag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Hude ums Leben gekommenen Frau handelte es sich um die Ratsfrau der Grünen in Hude, Sarah Czychowski. 34 Jahre alt.

Wie berichtet, hatte ein noch unbekannter Fahrer bei starkem Regen auf der Bremer Straße einen Mörteleimer verloren. Czychowski soll nach Polizeiangaben versucht haben, dem Gegenstand auszuweichen. Sie prallte mit ihrem BMW frontal gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle.

„Durch den tragischen Tod von Sarah haben wir unsere gute Freundin und Weggefährtin verloren. Wir sind bestürzt, dass eine so junge Frau plötzlich aus dem Leben gerissen wurde“, heißt es auf der Homepage der Grünen im Oldenburger Land. Czychowski sei eine mutige Frau gewesen, die sich hingebungsvoll der Politik und dem Hinarbeiten zu einer besseren Welt gewidmet habe. Als gelernte Bauingenieurin habe sie das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Christina-Johanne Schröder geleitet.

Czychowski war Sprecherin des Kreisverbandes

„Sarah hat sich auf vielen Ebenen ehrenamtlich innerhalb der Partei und über die Parteigrenzen hinweg für Mensch und Umwelt engagiert. Sie war Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen Oldenburg-Land und seit diesem Jahr Mitglied im Ortsvorstand der Grünen in Hude“, heißt es von den Grünen.

Czychowski sei seit 2021 engagiertes Mitglied der Huder Ratsfraktion gewesen. „Sarah hat die Arbeit von Ortsverband und Fraktion durch ihre konstruktive, offene und humorvolle Arbeit enorm bereichert. Da wo jemand gebraucht wurde, war Sarah. Ihr war die Gleichberechtigung der Frauen wichtig und sie machte sich stark für den sozialen Zusammenhalt in der Pandemie. Vor allem mit ihrem Bau-Fachwissen konnte sie Themen des Umwelt- und Klimaschutzes bei baufachlichen Themen voranbringen“, so die Grünen. Durch ihren tragischen Tod sei eine große Lücke in „unseren Herzen und in unseren Reihen“ entstanden.