Torpedo-Mine gesprengt: Nervenzehrender Einsatz bis in die Nacht

Hemmelsberg/Wüsting/Lintel – 1.33 Uhr Freitagnacht: Einige Dutzend Feuerwehrleute stehen unweit der Kreuzung Bremer Straße/Lintelner Straße und blicken in die Nacht. Sie wirken nicht mehr angespannt, doch sind ihnen die vielen Stunden des Einsatzes anzusehen. Sie blicken in die Dunkelheit, dort, wo sich die Kiesgrube befinden muss, in der jeden Moment die Torpedo-Bombe gesprengt werden wird. Diese war rund 13 Stunden zuvor bei Arbeiten entlang der Bremer Straße, anderthalb Kilometer entfernt, gefunden worden (wir berichteten).

Dann taucht plötzlich ein kleiner rötlich-oranger Fleck am Horizont auf. Nach zwei, drei Sekunden Stille folgt ein heftiger Doppelschlag, der den Boden erzittern und die Hosenbeine flattern lässt. Der 300 Kilogramm schwere Sprengkörper ist detoniert. Ein leises Raunen geht durch die Menge, einige Feuerwehrleute klatschen. Doch sie wissen: Noch ist die Sache nicht durchgestanden. Alle versammeln sich vor dem Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr. Lars Janßen, Leiter der Polizeistation Hude, versucht über Handy und Funkgerät Kontakt und die finale Freigabe zu bekommen. Nach einigen Versuchen kommt er durch. Stille. „Noch fünf Minuten“, sagt der Polizist. Es ist nicht die erste Verzögerung des langen Tages, aber vermutlich die letzte. Dann, endlich: Alles ist gut gelaufen, das Sperrgebiet rund um die Kiesgrube kann freigegeben werden. Applaus und ein wenig Jubel. Einsatzleiter Andreas Wicht, Ortsbrandmeister von Altmoorhausen, schickt alle externen Kräfte auf den Heimweg.

Wenig später treffen die fünf Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Hannover in zwei Kleinbussen und einem mittelgroßen Lastwagen mit Spezialaufbau an der Sammelstelle ein. Das Team wird mit Applaus empfangen. Die Leitungskräfte beglückwünschen sie zu ihrer gelungenen Arbeit, Hände werden geschüttelt. Einer der ersten Gratulanten ist Bürgermeister Holger Lebedinzew, „Hude dankt“, sagt er.

+ Lobt die Helfer: Sprengmeister Michael Crölle. © Franitza

Das ganz in schwarz gekleidete Quintett der Sprengstoffexperten ist entspannt. Sprengmeister Michael Crölle lächelt, wirkt bescheiden, erfreut, aber auch ein wenig stolz. Er bestätigt, was vorher schon vermutet worden war: dass es sich um einen deutschen Torpedo handelte, der manipuliert und vergraben worden war, um kurz vor Kriegsende den Vormarsch der Alliierten zu erschweren. Der Tubus war ungefähr drei Meter lang und hatte einen Durchmesser von 54 Zentimetern, berichtet Crölle weiter. 300 Kilogramm „hochbrisanten Sprengstoffs“ hätten sich darin befunden. Da es sich um eine „Sabotageladung“ gehandelt habe, musste er damit rechnen, dass sie auch gegen die Demontage gesichert war.

Und in der Tat erwies es sich als kompliziert, die Treibladung vom Sprengkopf zu trennen. Deswegen war zeitweise auch erwogen worden, den Torpedo an Ort und Stelle zu sprengen. „Dann wäre die halbe Straße weggewesen“, sagt Crölle nüchtern. Inklusive der Leitungen, die an der Fahrbahn entlanglaufen, etwa einer Glasfaserleitung. „Das wäre dann wohl die Internetverbindung für Oldenburg gewesen“, sagt der Sprengmeister und lächelt. Doch mit Stahlkabeln und Umlenkrollen der Feuerwehr sei es schließlich gelungen, den Torpedo auseinanderzuziehen. Die Zusammenarbeit mit allen Einsatzkräften sei sehr gut gewesen, sagt Crölle und ergänzt: „Das war fast schon bilderbuchmäßig.“ Außergewöhnlich sei auch die Hilfsbereitschaft der 30 Landwirte gewesen, die nicht zauderten, sondern mit anpackten, als es galt, das Großvieh eines in unmittelbarer Nähe des Fundortes liegenden Hofes zu evakuieren: „So etwas erlebt man selten.“

+ Landwirte aus der Umgebung halfen, die mehreren Hundert Stück Großvieh aus der Gefahrenzone zu bringen. © Nonstopnews

Jeder Einsatz habe seine eigenen Regeln, beschreibt Crölle abschließend die Lage – so auch dieser, keiner sei mit dem anderen zu vergleichen. Und eine Gefahr habe es an dieser Stelle auch für den Straßenverkehr gegeben, beantwortet er eine abschließende Frage. Beim Überfahren mit einem Auto oder Lastwagen hätte die Mine detonieren können: Die Wahrscheinlichkeit sei zwar „sehr, sehr gering“, meint der Sprengmeister, „aber nicht auszuschließen“.

+ Von Haustür zu Haustür: Die Feuerwehr fordert alle Einwohner auf, sich in eine der vorbereiteten Unterkünfte zu begeben. © Nonstopnews

Doch nicht für alle ging der Einsatz glimpflich aus: Immer wieder war es zu unnötigen Verzögerungen gekommen, weil sich Anwohner nicht an die Absperrungen hielten. Einen renitenten Mann musste die Polizei sogar in Gewahrsam nehmen. Die eingangs gefasste Lage in den betreuten Sammelunterkünften kippte im Laufe des Abends: Hieß es zunächst, dass die rund 500 evakuierten Einwohner in dem 1,5-Kilometer-Radius rund um die Kiesgrube gegen 21 Uhr wieder in ihre Wohnungen durften, sorgte jede weitere Stunde für wachsende Unmut und Besorgnis. Mehr 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten sowie der Polizei waren bis in die tiefe Nacht hinein im Einsatz.