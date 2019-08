Scharfe Granate bei Baggerarbeiten entdeckt - Experten sprengen Geschoss

Kontrollierte Sprengung

+ © dpa (Symbolbild) In Hude musste eine Granate gesprengt werden. © dpa (Symbolbild)

Bei Baggerarbeiten in Hude (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagvormittag eine scharfe Granate gefunden worden. Kampfmittel-Experten rückten zum Fundort an und sprengten das Geschoss.