Schafscherer kämpfen um Meistertitel

Wüsting – In sechs Tagen wird eine Freifläche in Wüsting Dreh- und Angelpunkt der Agrarbranche im gesamten Nordwesten sein: Denn am Freitag, 23. August, beginnen dort die 16. „Landtage Nord“. Eröffnet wird die viertägige Veranstaltung am Vormittag im Festzelt. Diesjährige Rednerin ist die Vize-Bundesvorsitzende der FDP, Katja Suding. Trecker und moderne Technik, soweit das Auge reicht: Auf rund 130 000 Quadartmetern Fläche gibt sich hier mit 600 Ausstellern alles ein Stelldichein, was im engeren und weiteren Sinne mit Landwirtschaft zu tun hat: Denn es ist erklärtes Ziel der Veranstalter, nicht nur eine reine Fachmesse zu sein, sondern Landwirtschaft und die Lebenswelt der Menschen, die sie ausmachen, erlebbar und greifbar zu machen – und das für Klein und Groß.

Daher warten die Landtage unter anderem mit der internationalen deutschen Schafschurmeisterschaft auf. Ein anderes Areal wird einer Anlage mit ferngesteuerten Siku-Fahrzeugen gewidmet sein. Wie landwirtschaftliches Arbeiten in Teilen der USA aussieht, präsentieren die Westernreiter der „National Barrel Horse Association of Germany“ (NBHA).

Sowohl am Sonnabend und Sonntag sind die aktiven Reiter der Showgruppe in einem umfangreichen Schauprogramm zu sehen. „Zu erwarten sind schnelle Ritte auf wendigen Pferden, denn die NBHA-Reiter haben sich den Disziplinen im Bereich des Speed-Rodeos verschrieben. Dahinter stehen unterschiedliche Rennen wie zum Beispiel das Barrel Race (Tonnenrennen)“, heißt es in der Beschreibung der Veranstalter. Dabei werden drei Fässer in einer bestimmten Reihenfolge auf Zeit umritten. Wenn die Hindernisse nicht von der richtigen Seite oder in der falschen Reihenfolge angesteuert werden, erfolgt die Disqualifikation. Beim „Pole Bending“ werden im Slalom Stangen angegangen. „Gymkhana“ ist dagegen ein gemischtes Rennen, bei dem Tonnen und Stangen den Kurs vorgeben. Im Programm dieser speziellen Showgruppe sind viele dieser Elemente oder auch ganze Aufgaben zu finden. Die sportlichen Westernreiter treten am Sonnabend ab 13.50 Uhr im „Tierschauring 1“ auf. Am Sonntag sind sie ab 17.15 Uhr Teil eines Pferde-Showprogramms, das darüber hinaus die Vorführung von historischer Kutschen sowie Polizeipferden beinhaltet.

„Scherer, fertig, los“, heißt es bei der 17. Deutschen Schafschurmeisterschaft. 70 Teilnehmer aus Deutschland sowie aus Estland, Österreich, der Schweiz, Norwegen, Australien, Neuseeland und Schottland haben sich dazu angemeldet und kämpfen an drei Tagen in drei Klassen um die Titel. „Ob nun mit atemberaubender Geschicklichkeit beim Scheren mit der Maschine, mit der leisen, aber scharfen Klinge der Handschere oder beim sehr sportlichen und anspruchsvollen ,Woolhandling‘, es geht in erster Linie um die Qualität der Arbeit“, beschreibt der Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems den Wettbewerb. Denn das, was hier gezeigt wird, machten die Teilnehmer genauso bei ihrer täglichen Arbeit. Die Anforderungen seien die Gleichen wie die im Arbeitsalltag. Die 1 200 Texel-Schafe für den Wettbewerb kommen aus dem nur wenige Kilometer entfernten Betrieb von Schäfermeister Sven Scheffler aus Holle (wir berichteten), der in Wüsting in der Profiklasse antreten wird.

Die Meisterschaft beginnt am Freitag um 14 Uhr an der Halle an der Biogasanlage und wird dort an den beiden folgenden Tagen jeweils ab 10 Uhr fortgesetzt. Für Freunde der wolligen Herdentiere bieten die Landtage darüber hinaus verschiedene Rassendemonstrationen in einem der Tierschauringe und ein Rahmenprogramm rund ums Schaf, täglich ab 9 Uhr im Tierzelt. Dort werden unter anderem ganztägig Spinnerinnen und Filzerinnen zu sehen sein.

Spielspaß verspricht die „Siku-Control-Arena“: Landwirt Gerd Mohr aus Bargenstedt in Schleswig-Holstein baut im Gewerbezelt auf einer Fläche von mehr als 40 Quadratmetern eine Anlage mit Fahrzeugen im Maßstab 1:32 auf, die per Fernbedienung gesteuert werden können. Die Benutzung ist kostenlos. Wer mag, kann eigene Modelle mitbringen und dort fahren lassen. fra

Die 16. „Landtage Nord“

in Wüsting haben vom 23. bis zum 26. August täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten für Erwachsene zehn Euro (ermäßigt sieben Euro), für Kinder fünf Euro (sechs bis 14 Jahre, darunter kostenlos), Familienkarten (für zwei Erwachsene und zwei Kinder) sowie Dauerkarten je 22 Euro. Rund 11 000 kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Das gesamte Programm findet sich auf der Internetseite www.landtagenord.de.