Ein 17-Jähriger ist in Hude (Landkreis Oldenburg) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gerutscht und gegen eine Steinmauer geprallt.

Hude - Bei dem Unfall am Mittwochabend wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der 17-Jährige in einer Kurve von der Straße abkam, war zunächst noch unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa