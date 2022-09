Polizei erwischt mutmaßliche Fahrraddiebe in Hude

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei konnte in Hude mutmaßliche Fahrrdiebe ermitteln. © dpa

Hude – In den vergangenen Wochen verzeichnete die Polizeistation Hude vermehrt Fahrraddiebstähle. Nun konnten gleich mehrere Tatverdächtige dank der Hinweise von aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Sie stehen im Verdacht, Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Hude begangen zu haben.

Am Mittwoch, 21. September, gegen 19 Uhr wurden ein 18-jähriger Mann aus Delmenhorst und ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bremen von einem Zeugen bei dem Versuch beobachtet, zwei mit dem Schloss gesicherte Fahrräder zu stehlen. Die beiden wurden durch den Zeugen angesprochen und verfolgt. Beamte der Polizeistation Hude stellten die jungen Männer schließlich in der Nähe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige vor Ort entlassen. Der 16-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die beiden erwarten nun Ermittlungsverfahren.

Gleich drei Männer beobachtet

Am Dienstag, 27. September, gegen 9.15 Uhr wurden ein 29-jähriger Mann aus Westerkappeln, ein 39-jähriger Mann aus Lengerich und ein 37-jähriger Mann aus Westerkappeln von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese gerade dabei waren ein mit Schloss gesichertes Fahrrad zu stehlen.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten die Männer in der Nähe stellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei den Männern mögliches Tatwerkzeug aufgefunden. Das entwendete Fahrrad konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Inwiefern den Tatverdächtigen weitere Fahrraddiebstähle nachgewiesen werden können, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei rät Zeugen im Zweifelsfall, sich nicht in Gefahr zu begeben und die Polizei zu informieren.

Weitere Polizeimeldung aus Hude:

Am Dienstag, 27. September, befuhr eine 42-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Wesermarsch gegen 12.10 Uhr mit ihrem Renault die Langenberger Straße in Hude und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 74-jährige Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Wesermarsch, übersah das und fuhr mit ihrem Skoda auf. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die Höhe der Sachschäden ist nicht bekannt.