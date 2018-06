Drogenabhängiger Einbrecher aus Bremen legt umfassendes Geständnis ab

Fast fünf Jahre Haft

Hude - Weil ihm 13 Einbrüche in Hude nachgewiesen werden konnten, hat das Oldenburger Landgericht einen 25-jährigen Bremer am Freitag zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Darüber hinaus wurde die Unterbringung des drogenabhängigen Mannes in einer geschlossenen Entziehungsanstalt angeordnet.