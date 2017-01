Nutrias auf dem Vormarsch

Tiere wühlen sich durch die Uferböschung

Günther Lütje vom Unterhaltungsverband Wüsting und Jäger Hans-Christ Herzer (von links) knien an dem Loch im Acker, das den Blick in eine Nutria-Höhle freigibt.

Wüsting - Von Ove Bornholt. Ganze fünf erlegte Nutrias weist der Landesjagdbericht 2015/16 für den Landkreis Oldenburg aus. Allein 50 Stück brachte Jäger Hans-Christ Herzer im letzten Quartal des Jahres 2016 in seinem Revier Oberhausen bei Wüsting in der Gemeinde Hude zur Strecke. Die Nagetiere sind offenbar auf dem Vormarsch. Eine Nachricht, die bei Unterhaltungsverbänden und laut Herzer auch bei Landwirten Bedenken auslöst. Denn die bis zu 65 Zentimeter langen und acht bis zehn Kilogramm schweren Tiere wühlen sich durch die Uferböschung. Mit Folgen, wie sich zeigt.

„Denken Sie bitte an Gummistiefel“, hatte Herzer vor dem Termin mit unserer Zeitung noch per E-Mail geschrieben. Ein guter Rat, denn ein Hinweis auf die Schäden, die die Nutrias anrichten können, findet sich nach einem Fußmarsch über schlammige Erde auf einem abgeernteten Acker in seinem 690 Hektar großen Oberhauser Revier. Ein Ast scheint unnatürlich im Boden zu stecken, doch beim Herannahen wird deutlich, dass er in einem 60 bis 70 Zentimeter tiefen Loch im Boden steckt. Die Öffnung gibt den Blick in eine Höhle frei, die etwa einen Meter vom Ufer entfernt vermutlich von Nutrias gegraben wurde.

Herzer klappt den Zollstock auf und stochert in dem Hohlraum herum, versucht die ungefähren Maße zu bestimmen. Es gibt noch mindestens eine Abzweigung, die auch rund einen Meter lang ist. Und das alles unter dem Boden, auf dem schwere Maschinen der Landwirte fahren. Kein Wunder, dass ein Bauer angesichts dessen ein mulmiges Gefühl bekommt.

Ein Nutria putzt sich auf einem Stein. Die Nager dürfen ganzjährig bejagt werden. Nur Alttiere sind ausgenommen.

Godehard Hennies, Geschäftsführer des Wasserverbandstags, eines Interessenverbands der Unterhaltungsverbände, sieht eine Gefahr: „Der Nager ist für eine Vielzahl von Schäden verantwortlich. Der potenzielle Gewässerlebensraum in Niedersachsen bietet genügend Raum für Wühltätigkeit an Ufern, Böschungen, Deichen und Dämmen.“ Es bestünde die Gefahr, dass die ausgehöhlte Erde nachgibt und Menschen sowie Maschinen einbrechen. „Der am Gewässer wirtschaftende Landwirt ist stark gefährdet.“ Hennies setzt auf die Jäger, um das Problem per Tötung zu lösen.

Landwirte haben vor Nutrias gewarnt

Landwirte seien auf ihn zugekommen, hätten vor den Nutrias gewarnt, sagt Herzer. Erst mochte er das nicht so recht glauben, der Landesjagdbericht und seine eigenen Erfahrungen sprachen schließlich eine klare Sprache. „Nutrias haben wir hier nicht“, war er überzeugt, aber Anfang des vergangenen Jahres beschloss der 64-Jährige, sich einmal genauer umzusehen. Und siehe da, er wurde fündig. Sein Revier ist von schmalen Gräben und zwei bis drei Meter breiten Wasserzügen geprägt. Laut Günther Lütje aus Tweelbäke, Vorsteher des Unterhaltungsverbands Wüsting, haben die Nutrias eine Vorliebe für Gräben, deren Böschungsbewuchs ihnen Schutz bietet.

Der pensionierte Polizist Herzer, der auch in Wildeshausen Dienst geschoben hatte, kaufte sich eine Meter lange Lebendfallen. Sie verfügen über eine 30 mal 30 Zentimeter große Öffnung und sind mit einem Köder bestückt. Karotten oder Porree. Die Tiere zu schießen wäre einfacher – hin und wieder tut er das auch –, aber es gelten Schonzeiten für ältere Nutrias von Ende Februar bis Anfang September. Die jüngeren dürfen das ganze Jahr über bejagt werden.

Prämie von sechs Euro für die Erlegung eines Nutrias

Die Lebendfallen müssen zweimal am Tag kontrolliert werden. Wegen des großen Aufwands hat Herzer nur ein paar angeschafft. Grundsätzlich sieht er die Jäger in der Pflicht, etwas gegen die Nutrias zu unternehmen. Schließlich handele es sich um jagdbares Wild. Das ist ihm allerdings gar nicht so recht, wie er einräumt. Schließlich kann er weder Fleisch noch Fell der Tiere verwerten, die auf viele Menschen erst einmal wie Ratten wirken und nicht gerade beliebt sind. „Wie auch beim Unterhaltungsverband Wüsting wird derzeit auch von der Hunte Wasseracht eine Prämie von sechs Euro für die Erlegung eines dem Jagdrecht unterliegenden Nutrias gezahlt“, teilte die Hunte Wasseracht dazu mit.

Herzer bereitet auch die schnelle Vermehrung der Nutrias Kopfzerbrechen. Die Jungböcke sind nach fünf, die Weibchen nach sechs Monaten geschlechtsreif, sodass bei drei Würfen pro Jahr aus einem Paar nach drei Jahren theoretisch einige Tausend entstehen können, heißt es im Jagdbericht. „Wir können nur Schadensbegrenzung betreiben“, betont Herzer.

Ein Nutria im Sudweyher Greifvögelbiotop