Schule Vielstedter Straß in Hude: „Erfolgsgeschichte fortgeschrieben“

Von: Gero Franitza

Ob Gemeinde, Eltern, Schulleitung, Landkreis oder Schulbehörde: Die Freude über den Neubau der Förderschule ist groß. © FRanitza

Hude – „Ich bin begeistert, wie viele dem Ruf des Landrats gefolgt sind“, sagte ein sichtlich erfreuter Bernhard Rausch-Döbbelin am Freitagvormittag. Zeige dies doch, so der Leiter der Schule Vielstedter Straße in Hude, wie sehr die Förderschule mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ wertgeschätzt werde. Beginnend mit einer kleinen Feierstunde und einem anschließenden Tag der offenen Tür weihte die Bildungseinrichtung ihren Neubau am Sonnenweg ein.

„Quasi unser viertes Haus“, so der Schulleiter. Er sei froh, dass die einzelnen Schulteile in dem Bereich des Ortes so nah beieinander sind.

3 600 Quadratmeter umfasst das Gelände, auf dem sich zuvor die ehemalige katholische Grundschule befunden hatte. Der zweigeschossige Neubau mit Fotovoltaik, Wärmepumpe, Lüftungsanlage und Gründächern bietet nach rund zwei Jahren Bauzeit auf 1 900 Quadratmetern neun Klassen mit je sieben Schülern der Primarstufe und der Sekundarstufe I Platz. Hinzu kommen sieben Fachräume, zu denen in der Förderschule auch Therapieräume und ein „Snoozelraum“ gehören. Inklusive der Einrichtung hat der Landkreis Oldenburg als Schulträger rund 5,25 Millionen Euro in das neue Schulgebäude investiert. Insgesamt 140 Kinder und Jugendliche der Klasse eins bis zwölf aus dem ganzen Landkreis besuchen die Huder Ganztagsschule.

Das Gebäude ist modern und freundlich gestaltet. © -

Für die Aufgabe der Schule, den Schülern später Selbstständigkeit und Teilhabe zu ermöglichen, brauche es neben einem Höchstmaß an fachlicher Kompetenz nicht zuletzt auch eine „top Ausstattung“, betonte der Schulleiter. Und auch in diesem Fall habe der Landkreis weder Kosten noch Mühen gescheut: nicht einfach nachgebessert, sondern abermals „gute Lösungen“ gefunden. Die Standards der Schulen entwickelten sich weiter, so Rausch-Döbbelin. Er bedankte sich ausdrücklich bei Architektin Antje Kühling und Bauleiter Frank Görke, beide vom Landkreis Oldenburg.

„Land gibt Geld für bewilligte Stellen nicht frei“

Doch ebenso bedürfe es ausgebildeten Personals für Unterricht und Begleitung. Die Schule „kämpfe seit Jahren dafür“, dass die vom Land per Erlass zugesagten Stellen auch finanziert werden. Er bat seine Gäste, darunter zahlreiche aus der Politik, dies „nach Hannover zu tragen“. Konkret gehe es um vier Stellen pädagogisch-therapeutischer Fachkräfte (etwa Heilerziehungspfleger) führte Rausch-Döbbelin später aus. Es gebe zwar ausreichend Experten, auch sei Hude als Standort zwischen Oldenburg und Bremen attraktiv, und die Schule selbst biete ausgezeichnete Arbeitsbedingungen – doch seitens des Landes werde das Geld für die bewilligten Stellen nicht freigegeben. Sollte sich das nicht ändern, wäre die Bildungseinrichtung ab dem kommenden Schuljahr gezwungen, teilweise Nachmittagsstunden zu streichen und Personal in den Vormittag zu verlagern. Als er 2017 nach Hude kam, zählte die Schule 95 Schüler, schilderte Rausch-Döbbelin – jetzt seien es 140, „Tendenz steigend“.

Eine Investition in dieser Höhe sei heute nicht mehr überall selbstverständlich, sagte Landrat Christian Pundt. Doch der Verwaltung und nicht zuletzt dem Kreistag (über die Fraktionen hinweg) sei es wichtig gewesen, diese großen Verbesserungen im Lernumfeld zu schaffen. Frank von der Aa vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (ehemals Schulleiter in Ganderkesee) sagte, dass diese Einweihung bezeichnend für den Landkreis sei. Hier werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Bildung sei im Kreis und der Gemeinde eben nicht nur ein Wahlkampfthema.