Naturbad Hude: Grün, sauber und frei von Chemie und beliebt

Von: Gero Franitza

Das Naturbad verfügt über zwei Nichtschwimmerbecken mit zusammen 700 Quadratmetern Fläche. © Franitza

Hude – Das Erste, was beim Besuch des Naturbads Hude auffällt, ist die „Farbe“ des Wassers – es ist grün, nicht wie gewohnt blau. Betriebsleiter Ralf Carstens klärt auf: „Das kommt von der grünen Folie in den Becken.“ Als das Bad vor 17 Jahren eröffnet wurde, habe man sich für die Farbe entschieden, weil sie besser zu einem Naturbad passe. Inzwischen gebe es aber auch graue und blaue Folie, mit der sich die Bassins auskleiden ließen, erklärt er.

Doch das ist nicht das Einzige, was an dem Huder Freibad anders ist. Es ist das erste – und bislang einzige – öffentliche Naturbad im Landkreis Oldenburg. Chemikalien, wie etwa Chlor, kommen hier nicht zum Einsatz, um das Wasser sauberzuhalten. Das funktioniert so: Zunächst wird Grundwasser enteisent und dann in einen Reinigungsbereich geleitet. Dieser besteht aus einem Nass- und einem sogenannten Neptunfilter. Hier wird das Wasser zunächst durch 80 Düsen verteilt sowie etwa über Oolith-Split geleitet und über physikalische sowie biochemische Prozesse gereinigt und entkeimt. Zudem wird Phosphat entzogen. In einem anderen Bereich unterstützen Schilfpflanzen und Mikroorganismen die Reinigung des Wassers, das schließlich sauber in die Schwimmbecken geleitet wird. „Verbrauchtes“ Wasser aus den Becken wird nach und nach wieder zurück in die „Neptunanlage“ zurückgeleitet und neu gereinigt.

Diese natürliche Filter- und „Reinigungsanlage“ fällt auf dem Gelände des ursprünglich im Juni 1955 eröffneten Freibades kaum auf: Am Rande einer der Liegewiesen befindet sich ein mit hohem Schilf bewachsener, eingezäunter Hügel, rund 350 Quadratmeter groß. Tritt man an den Zaun heran, fällt dem Beobachter lediglich ein leichtes Plätschern auf.

Fällt kaum auf: Der schilfbewachsene „Neptunfilter“, in dem das Wasser umweltfreundlich gereinigt wird. © Franitza

Dass das Ergebnis einwandfrei ist, berichten Carstens und Kerstin Meyer von der Gemeinde Hude, die für den Betrieb der Bäder der Kommune zuständig ist, bewiesen regelmäßige Überprüfungen durch das Gesundheitsamt. Dieses ziehe alle zwei Wochen Proben: „Seit zwei bis drei Jahren gab es hier keine Beanstandungen“, berichtet Carstens. Rund 9 500 Badegäste kann das kleine, denkmalgeschützte Freibad mit seinen drei Bereichen (zwei Nichtschwimmerbecken mit zusammen 700 Quadratmetern sowie einem Schwimmerbecken mit Sprunggrube von 450 Quadratmetern) im Jahr durchschnittlich verzeichnen, so Meyer. In Spitzenzeiten seien auch schon einmal 13 000 Besucher gezählt worden. Und diese kämen nicht nur aus der Gemeinde Hude, sondern inzwischen etwa auch aus Delmenhorst und sogar Bremen. Für manche Gäste, insbesondere die, die auf Allergien achten, sei das Naturbad inzwischen eine Alternative, so Meyer.

Die Original-Anlage des Huder Freibades stammt aus dem Jahr 1955. Das Ensemble steht inzwischen unter Denkmalschutz. Die scheinbar grüne Farbe des Wassers stammt von der Folie, mit der die Becken ausgekleidet sind. © Franitza

Im Vergleich zu herkömmlichen Freibädern seien die Betriebskosten deutlich geringer, berichten Meyer und Carstens. Auch die Filteranlage sei weitestgehend wartungsfrei, beschreibt der Betriebsleiter: Diese funktioniere seit 17 Jahren einwandfrei, „wie am ersten Tag“. Nach Beendigung der Saison müsste lediglich einmal das Schilf gemäht werden. Zweimal jährlich überzeugten sich externe Fachleute über den einwandfreien Zustand, so Meyer. Als auf jeden Fall aufwendiger erweise sich allerdings die Grundreinigung der Becken – aufgrund der Algenbildung. Wegen dieser müsse auf die Wassertemperatur geachtet werden: Sie sollte nach Möglichkeit 25 Grad Celsius nicht übersteigen. Sonst müsste gegebenenfalls kaltes Wasser zugeführt werden, erklärt Carstens. Das Naturbad, das ab 2004 auf Betreiben und unter maßgeblicher Mitwirkung eines Fördervereins entstanden ist, sei in Hude mittlerweile vollkommen akzeptiert und etabliert, sind sich Meyer und Carstens einig. Es müsse eben nicht immer klares, warmes Wasser sein, sagte der Betriebsleiter. Langsam setze da ein Umdenken ein. Und dabei spielt dann auch die „Wasserfarbe“ keine Rolle.