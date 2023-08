Ministerpräsident Weil eröffnet „Landtage Nord“: Bekenntnisse zum Agrarland Niedersachsen

Von: Gero Franitza

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitag die landwirtschaftliche Erlebnismesse „Landtage Nord“ in Wüsting bei Hude eröffnet. Bis Montag präsentieren mehr als 600 Aussteller ihre Produkte und Angebote auf rund 130 000 Quadratmetern Fläche. Es gibt zudem ein großes Freizeitprogramm für die erwarteten rund 70 000 Besucher. © Franitza

Wüsting – Ein sichtlich entspannter Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) hat am Freitagmorgen die 19. „Landtage Nord“ in Wüsting eröffnet. Vor geladenen Gästen aus allen Bereichen der lokalen und regionalen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft umriss er in seiner Festrede seine Vorstellungen für das Land Niedersachsen und dessen Landwirtschaft.

Bis einschließlich Montag präsentieren sich auf dem rund 130 000 Quadratmeter großen Gelände circa 600 Aussteller aus der Landwirtschaft und angrenzenden Bereichen. „Landtage“-Erfinder Helmut Urban begrüßte den Gast aus Hannover zusammen mit seiner Tochter Yvonne Urban und seinem Schwiegersohn Wâtte Haanstra-Urban, die seit diesem Jahr erstmals als „Landtage“-Geschäftsführer allein für die Großveranstaltung verantwortlich zeichnen (wir berichteten).

Bevor Weil an das Mikrofon trat, unterstrich Olaf Hespe, als Vertreter des Huder Bürgermeisters die Bedeutung der Messe für die Gemeinde in wirtschaftlicher wie touristischer Hinsicht. Wichtige Themen wie die Energie-Wende und gesellschaftlicher Zusammenhalt spielten sich im ländlichen Raum ab, so Hespe. Und falls das Land noch einen Standort für einen Landesbetrieb suche, wandte er sich direkt an Weil, „sollten wir in Kontakt bleiben“. Landrat Christian Pundt lobte das Engagement der Familie Urban. So eine Messe – die den Namen und Ruf der Region nach vorne bringe – auf die Beine zu stellen, sei nicht selbstverständlich. Wie schnell so ein Unterfangen auch schiefgehen könne, habe man im Landkreis erst kürzlich erleben müssen. Doch der Übergang in der Geschäftsführung auf die nächste Generation sei gelungen, alles habe „so gut geklappt wie zuvor“. Die „Landtage“ seien wichtig für die Gemeinde Hude, aber ebenso für den Landkreis Oldenburg und die Region. Bei allen aktuell anstehenden Problemen wünsche er sich, dass „die Leute mehr ins Machen kommen, als ins Reden“, so Pundt.

Besuch am Stand der Firma des Messe-Gründers Helmut Urban (2.v.r.): Ministerpräsident Stephan Weil (2.v.l.) ist erstaunt, dass „Urban Fütterungstechnik“ in 70 Länder exportiert und in Wüsting produziert. Geschäftsführer Joshua Hirneiß (r.) erläutert eine ausgestellte Maschine. Beim Rundgang mit dabei: Landrat Christian Pundt (l.) und der SPD-Landtagsabgeordnete Thore Güldner (hinten, l.). © F

Für Landtagsabgeordnete bestehe bei der Messe ja „quasi Anwesenheitspflicht“, begann Ministerpräsident Weil seine Rede. Er zeigte sich von der Messe, ihrem Ansatz und nicht zuletzt ihren Ausmaßen beeindruckt: „Das ist ein Format, das wir aus Niedersachsen sonst nicht kennen“, lobte er. 18-mal habe die Messe ohne ihn stattfinden müssen, nun könne er diese „Bildungslücke“ schließen.

Der Wandel in der Landwirtschaft sei aber nicht nur Thema im Oldenburger Land, sondern in ganz Niedersachsen, so Weil. Die Branche stelle den zweitgrößten Wirtschaftszweig in dem Bundesland dar (nach der Automobilindustrie) und habe es – auch historisch gesehen – von Grund auf tief geprägt. Die meisten Niedersachsen lebten im ländlichen Raum. Dass sich die Landwirtschaft verändere, sei „jedoch nichts Neues“, konstatierte Weil, „das hat sie schon immer gemacht“. Doch geschehe das inzwischen in einem bisher noch nicht gekannten Maße, einhergehend mit einer „Explosion der Produktivität“.

Im „Grünen Zentrum“ der Messe präsentieren sich unter anderem die Kreislandfrauen, hier mit Margret Emke, Neele Rowold und Lydia Blankemeyer (v.l.). © Franitza

Doch dies bringe auch Probleme mit sich: Wo es früher fünf Höfe gab, gebe es heute nur einen. Der sei in der Lage, die gesamte Fläche zu bewirtschaften, gab der SPD-Politiker ein Beispiel. Er habe ein großes Interesse daran, dass kleinere und mittlere Betriebe auch in Zukunft eine Chance haben und das Land nicht unter einer „Handvoll Agrar-Konzernen“ aufgeteilt werden wird. Die Landwirtschaft befinde sich in einer „Sandwich-Lage“, suchte Weil einen Vergleich – das habe Vor-, aber auch Nachteile: So könne sie im internationalen Markt agieren, müsse aber auch mit dessen Preisen standhalten können. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Branche ließen sich meist mit Begriffen mit der Endsilbe „-schutz“ zusammenfassen: „Die hat es typischerweise in sich“, so Weil. Dabei hätten große Teile der Gesellschaft keine Vorstellung mehr von Landwirtschaft: „Manche Stadtkinder glauben, dass Milch aus der Packung kommt und nicht von der Kuh.“ Der Wandel, der sich nicht aufhalten lasse, müsse vom Staat begleitet und gestaltet werden. Der Übergang müsse so organisiert werden, dass „etwas Vernünftiges dabei herauskommt“. Niedersachsen sei das „Agrarland Nummer 1“ in Deutschland und wolle das auch bleiben. Dazu sei es nötig, „zusammenzuarbeiten, wo es schwierig ist“ – etwa wenn das Interesse der Landwirte, ihr Eigentum zu bewirtschaften, auf Themen wie Naturschutz und Artensterben stößt. „Das kann niemanden kaltlassen“, befand Weil. Einen guten, und in Deutschland bislang einmalige Methode, dabei einen Interessenausgleich zu schaffen, sei der Niedersächsische Weg.

Schon rund eine Stunde nach Eröffnung der Messe tummelten sich viele Besucher auf dem „Landtage“-Gelände. Circa 600 Aussteller präsentieren sich dort noch bis Montag. © Franitza

Doch auch andere Dinge sollten sich ändern, so Weil abschließend: So müsste Abstand von der Vorstellung genommen werden, das Tierwohl von der Größe eines Betriebes abhängig zu machen. Da die Erzeugerpreise nicht kostendeckend seien, müsste hinsichtlich der Verbraucher und des Handels („stärker in die Pflicht nehmen“) sich etwas einfallen lassen. Auf Produkten oder Speisekarten könne die Herkunft der Zutaten deklariert werden, um zu erkennen, ob etwa ein Ei aus einer „Produktion, wie wir sie in Deutschland nicht haben wollen“ stammt. Landwirte bräuchten Planungssicherheit, etwa im Bereich Emissionen bei der Freilandhaltung. Doch sei die Lage des Berufsstandes „nicht nur von Krisen geprägt“, so der Ministerpräsident. Aktuell zunehmend Biogas und der Wandel vom Land- zum Energiewirt – auch mittels „Agri-PV-Anlagen“ über Anbauflächen –, seien Chancen, zwar nicht für alle, aber doch für manche Agrarier. Die Niedersächsische Landesregierung werde sich auch weiterhin „größte Mühe geben“, dass Niedersachsen bleibe, was es schon immer war – „Agrarland Nummer 1“ – und das auf sehr nachhaltige Art und Weise. Doch brauche das Land aber auch „viel Unterstützung aus dem Bund“.