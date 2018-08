Landtage Nord: Bis Montag werden 70.000 Besucher in Wüsting erwartet

„Mekka der Landwirtschaft“

+ © Franitza „So einen hatten wir früher auch“: Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens (Mitte) mit Landtage-Chef Helmut Urban (rechts), Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke (links) und Harald Lesch von der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken Weser-Ems. © Franitza

Wüsting - Eine wirtschaftlich starke Landwirtschaft ist unverzichtbar – nicht nur für die Region Weser-Ems, nicht nur für Deutschland, sondern auch global gesehen. Einer rosigen Zukunft kann die Branche aber nur entgegengehen, wenn an sich arbeitet und die Zeichen der Zeit erkennt: Daran ließen die Redner während der Eröffnung der 15. Landtage Nord in Wüsting am Freitagmorgen keinen Zweifel.