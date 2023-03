Mehrfamilienhaus brennt - Bewohner können sich retten

Von: Dierk Rohdenburg

Bei dem Brand in Hude konnten sich alle Bewohner retten. © Nonstop-News

Hude – In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in einem Mehrfamilienhaus in Hude im Landkreis Oldenburg zu einem einem ausgedehnten Wohnungsbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Passanten meldeten das Feuer gegen 0.23 Uhr aus der Straße „Im Winkel“. Die vier Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr schnell evakuiert werden.

Der Brand war aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, wodurch die Wohnung im ersten Obergeschoss, bewohnt von einem 84-Jährigen, und der Dachstuhl beschädigt wurden.

Die Feuerwehr konnte durch einen raschen Löschangriff eine Ausbreitung auf die anderen Wohnungen verhindern. Lediglich der Dachstuhl des Hauses wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, weshalb auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Delehorst für die weitere Kontrolle vor Ort eingesetzt wurde. Nach dem Ende der Löscharbeiten konnten drei Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, der 84-Jährige kam bei Verwandten unter.

Nach ersten groben polizeilichen Schätzungen dürfte der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hude, Bookholzberg und Altmoorhausen, sowie ein Drehleiterwagen der Berufsfeuerwehr Delmenhorst. Während der Löscharbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.