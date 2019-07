Mehr Dialog mit den Verbrauchern

Wüsting – Helmut Urban, Landwirt, Unternehmer und „Erfinder“ der „Landtage Nord“ in Wüsting kommt gleich zu Beginn der Pressekonferenz zur 16. Auflage der Agrarmesse auf das Selbstverständnis der Großveranstaltung zu sprechen: „Hier trifft sich der Norden, hier treffen sich die Landwirte, hier treffen sich die Familien – auch die Städter, das möchte ich betonen.“ Dafür setzten die Organisatoren weiterhin auf ihre bewehrte Mischung, ergänzen das Programm jedoch um ein paar Neuerungen. Vier Tage, von Freitag, 23. August, bis Montag 26. August, soll die Fläche hinter dem urbanschen Hof wieder Anziehungspunkt für Zehntausende Besucher werden – circa 75 000 waren es im vergangenen Jahr. Rund 11 000 kostenlose Parkplätze stehen diesmal dafür zur Verfügung.

Mehr als 600 Aussteller aus den Bereichen Agrartechnik und Landwirtschaft, Garten- und Kommunaltechnik sowie vielen angrenzenden Sparten präsentieren sich auf 130 000 Quadratmetern. Mit dabei sind Interessenverbände, Tierzüchter oder die evangelische Kirche. Als Festrednerin zur Eröffnung haben Urban und sein Team die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Katja Suding, gewinnen können. Sie stammt gebürtig aus Vechta.

Als neue Attraktion in Wüsting kündigen die „Landtage“-Macher die 17. Deutsche Schafschurmeisterschaft an, zu der sich bereits Teilnehmer aus ganz Europa angemeldet haben. Die 1 200 Tiere für den mehrtägigen Wettbewerb stammen von den Weiden des Schäfers Sven Scheffler aus dem nahen Holle. Tierfreunde kommen ohnehin auf ihre Kosten: Verschiedene Pferdechampionate, ein Springreitturnier, Rinderzüchterwettbewerbe, Hütevorführungen mit Bordercollies oder etwa die Reiterstaffel der Polizei aus Hannover sind zu sehen.

Nicht zuletzt sind die „Landtage“ auch ein Branchentreff mit Fachgesprächen und Fachvorträgen. Und so spielt natürlich auch die Landwirtschafts-Technik eine zentrale Rolle: Neben einer ganzen Reihe von „eisernen Veteranen“ von den Treckerfreunden Wöschenland, die in diesem Jahr erstmals auch im Einsatz gezeigt werden, sind die neuesten Errungenschaft der Branche zu sehen und live zu erleben: etwa einen Strohballensammelwagen oder ein Gerät, das den Untergrund analysiert und dann anhand der Messdaten gezielte Mengen Dünger abgibt („Precision Farming“). Im Bereich Garten- und Kommunaltechnik dreht sich alles um Akkutechnik – sogar ein Aufsitzrasenmäher mit Elektroantrieb wird präsentiert.

Abschließend macht sich Urban sorgen um den Ruf der Landwirtschaft: Trotz mancher Fehlentwicklungen und schwarzer Schafe, die es auch in dieser Branche gebe, sei dieser nämlich unverdient schlecht: „Viele sehen die Landwirtschaft als Umweltverschmutzer der Nation, wir sind es aber nicht“, betont er. Daher sei es wichtig, das Positive herauszustellen, denn sonst hätten junge Leute irgendwann kein Interesse mehr, diesen Beruf zu ergreifen. Zudem sei die Landwirtschaft ein Wirtschaftsfaktor in der Region, an dem viele nachgelagerte Arbeitsplätze hingen. All das solle während der Ausstellung vermittelt, präsentiert, und im Dialog besprochen werden, so Urban weiter: „Wir wollen möglichst viele Verbraucher hierher bekommen und eine Diskussion auf Augenhöhe führen“, sagte er. Das gelte jedoch auch andersherum: „Wir wollen nicht von oben herab angesehen werden.“

Die 16. „Landtage Nord“ in Wüsting haben vom 23. bis zum 26. August täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten für Erwachsene zehn Euro (ermäßigt sieben Euro), für Kinder fünf Euro (sechs bis 14 Jahre, darunter kostenlos), Familienkarten (für zwei Erwachsene und zwei Kinder) sowie Dauerkarten für je 22 Euro.

Das detaillierte Programm inklusive der zahlreichen Rahmenangebote findet sich auf der Internetseite unter www.landtagenord.de. fra