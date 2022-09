Kreisstraße zwischen Neuenwege und Wüsting voll gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Bauarbeiten: Die Kreisstraße 285 muss deshalb voll gesperrt werden. © dpa

Hude – Die Kreisstraße 285 zwischen Neuenwege und Wüsting wird ab Dienstag für 24 Tage voll gesperrt. Das teilt die Niedersächische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Der Landkreis Oldenburg lässt die Fahrbahn der „Neuenweger Reihe/Bahnhofstraße“ (K 285) und den Radweg an der „Neuenweger Reihe“ sanieren. Die vorhandenen Asphaltbefestigungen der Fahrbahn und des Radweges werden in diesem Rahmen abgefräst. Anschließend wird ein Profilausgleich mit einer Asphaltbinderschicht sowie Asphalttragschicht aufgebaut, bevor die abschließende Verschleißschicht, eine Asphaltdeckschicht, aufgebracht wird.

Im Zuge der Bauarbeiten werden die Entwässerungsrinnen punktuell erneuert, die Bankette neu profiliert sowie eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Kreisstraße voll gesperrt

Für die Fräs- und Asphaltarbeiten ist es notwendig, den Bereich ab der „Holler Landstraße“ (Landesstraße 866) in Neuenwege bis zur „Hauptstraße“ (Kreisstraße 348) in Wüsting voll zu sperren. Am Dienstag, 4. Oktober, wird die Sperrung der Fahrbahn eingerichtet und voraussichtlich am Freitag, 28. Oktober, wieder aufgehoben. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt nördlich über die „Holler Landstraße“ (L 866), „Hauptstraße“ (K 348) und umgekehrt. Der Anliegerverkehr ist während der Vollsperrzeit nur eingeschränkt möglich.

Die Fahrbahnsanierung erfolgt in Teilabschnitten, sodass Behinderungen im Anliegerverkehr auf ein Minimum reduziert werden, so die Behörde. Die Erschließung der angrenzenden Wohngebiete werde gewährleistet.

Während der Vollsperrzeit wird die Gemeindestraße „Im Ortbulten“ über den „Bäkenweg“ erschlossen. Über weitere Details sowie die zeitliche Abfolge wird rechtzeitig vor Ort informiert.

Der Landkreis Oldenburg und der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme.