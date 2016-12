Jetzt auch Geflügelpest in der Gemeinde Hude

450.000 Stück Geflügel gefährdet

+ 10 000 Puten wurden am ersten Weihnachtstag in Dötlingen getötet. - Foto: dpa

Hude - Von Dierk Rohdenburg. Die Vogelgrippe breitet sich in den Geflügelbeständen im Landkreis Oldenburg weiter aus. Nachdem bereits am 24. Dezember die Geflügelpest in einem Stall in Neerstedt festgestellt wurde und 10 000 fast ausgewachsene Puten getötet werden mussten, teilte das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg am Dienstag mit, dass nun auch Ställe in Hude betroffen sind. Auch hier soll der hochpathogene Erreger vom Typ H5N8 nachgewiesen worden sein. 22 300 Hähne und Hennen im Alter von 16 Wochen in den betroffenen Ställen in Hude mussten laut Veterinäramt noch am Dienstag getötet werden.

Im Rahmen einer tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest gibt es in Hude nun ebenfalls wie in Dötlingen ein 72-Stunden-Stand-Still.

Um den betroffenen Bestand wird eine Überwachungszone festgelegt, die sich auf das gesamte Gemeindegebiet bezieht. Dort befinden sich 112 landwirtschaftliche Betriebe mit rund 450 000 Stück Geflügel. In diesem Bereich darf kein Geflügel mehr transportiert werden. Die Allgemeinverfügung trat am Dienstag um 12 Uhr in Kraft und verliert ihre Gültigkeit am Freitag, 30. Dezember, um 12 Uhr.

Der Landkreis wird zudem einen Sperrbezirk im Radius von drei Kilometern um den Ausbruchsbetrieb einrichten. Zugleich wird neben dem bestehenden Beobachtungsgebiet um den Betrieb in Dötlingen ein weiteres im Radius von zehn Kilometern um den Betrieb in Hude eingerichtet. In beiden Gebieten zusammen befinden sich nach Angaben des Landkreises rund 890 Geflügelhaltungen mit etwa 6,7 Millionen Stück Geflügel.

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer wiederholte angesichts der steigenden Zahl an Vogelgrippefällen im Weser-Ems-Gebiet seinen dringenden Appell an die Tierhalter, alle Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten.

dr

