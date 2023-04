Jeden Freitag frei - Glasbauer führt die Vier-Tage-Woche ein

Von: Gero Franitza

Vier-Tage-Woche bei Thom Glasbau in Altmoorhausen: Tobias Baumann (Verkauf), Wido Stucke (Prokurist), Saskia Berger (Buchhaltung, v.l.). © Firma

Die Firma Thom Glasbau in Altmoorhausen hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Das Handwerksunternehmen ist sich sicher, dass sich die oftmals noch mit Skepsis betrachtet Veränderung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen rechnet.

Altmoorhausen – Das ist kein Aprilscherz: Seit Anfang des Monats haben die Mitarbeiter der Firma Thom Glasbau in Altmoorhausen (Gemeinde Hude) jeden Freitag frei. Weniger gearbeitet werde dadurch aber nur bedingt, wie der Geschäftsführende Gesellschafter Hans-Dieter Thom und Buchhalterin Saskia Berger in einem Gespräch mit unserer Zeitung berichten. Bei dem Unternehmen, das sich unter anderem auf Glastrennwände, Profilgläser und Umglasung spezialisiert hat, wird nun allerdings anders gearbeitet. Derzeit sind in dem 1986 gegründeten Betrieb neben dem Chef noch zwei Gesellen, zwei Auszubildende und drei Mitarbeiter im Verwaltungsbereich tätig.

Den Freitag komplett frei haben? „Das ist im Handwerk eigentlich verrufen“, sagt Berger. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen könne sie sagen, dass dort Strukturen oftmals eingefahren seien und nicht jeder Betrieb für Veränderungen offen ist. Bei ihrem neuen Arbeitgeber sei das anders gewesen: Vor rund vier Wochen habe sie die Idee während einer Besprechung mal in den Raum geworfen – und sei auf spontanes Interesse gestoßen.

Rechnet sich eine nur viertägige Wochenarbeitszeit?

Natürlich habe das erst einmal durchkalkuliert werden müssen, so Berger weiter. Da aber etwa bisher freitags nur sechs Stunden lang gearbeitet worden ist, sei die reine produktive Zeit oftmals schon durch die Hin- und Rückfahrt nahezu aufgefressen worden, schildert sie eine Überlegung. Hinzu komme dann noch das Be- und Entladen des Fahrzeuges an der jeweiligen Baustelle. Für weiter entfernte Einsatzorte zahle das Unternehmen neben einer Prämie natürlich auch die Übernachtungen, gibt Firmenchef Thom weiter zu bedenken. Auch das falle an jetzt Freitagen weg. Mit anderen Worten: Es rechnet sich für das Unternehmen. Der Vorschlag sei bei den Kollegen gut angekommen, so Berger weiter: „Alle waren voll begeistert.“ So werde das „lange Wochenende“ zur Norm, private Termine ließen sich einfacher legen, ohne dass es stets noch einer Rücksprache mit dem Arbeitgeber bedürfe. Durch die neue Arbeitszeitregelung hoffe Thom Glasbau auch, attraktiver für Bewerber zu werden, so Berger: Wie viele andere Handwerksbetriebe suche man auch nach neuen Mitarbeitern.

Um den Freitag „freizuschaufeln“, mussten die Arbeitszeiten an den verbleibenden vier Tagen verändert werden, erläutert Berger: Morgens fangen die Mitarbeiter eine halbe Stunde früher an, nachmittags arbeiten sie eine halbe Stunde länger als zuvor. Zudem seien sie angehalten, Arbeitsabläufe kompakter zu gestalten. Das sei etwa auch nötig, um die körperliche Belastung weiterhin im Griff zu haben. Dadurch werden vier Stunden des zuvor sechsstündigen Freitags aufgefangen. Die verbleibenden zwei Stunden fallen weg, werden aber quasi weiterhin bezahlt. Das seien summa summarum zwölf Tage im Jahr. „Das rechnet sich, ich bin davon überzeugt“, sagt der 73-jährige Handwerksmeister. Durch die nun erforderliche bessere Intensität der Arbeit werde die Vier-Tage-Woche eine Bereicherung für beide Seiten sein.

Gehaltssumme bleibt gleich

Allerdings ändere sich auch der Urlaubsanspruch, denn der richtet sich nach den Arbeitstagen: Statt bisher 30 stehen den Angestellten nun noch 24 Urlaubstage zu, so Berger. Erfahrungen mit dem neuen System gebe es natürlich noch keine, sagt sie. Deswegen werde der Handwerksbetrieb in einigen Monaten überprüfen, wie gut das neue System funktioniert und – falls notwendig – gegebenenfalls Veränderungen vornehmen. Gibt es schon Rückmeldungen von anderen Betrieben? „Was die Kollegen sagen, ist mir egal“, sagt Thom, „ich bin überzeugt, dass das ein guter Weg ist.“ Für die Kunden sei seine Firma weiter wie gewohnt erreichbar. Und sollte es Wünsche geben, die außerhalb der neu gesteckten Zeiten liegen müssen, werde sich auch das vereinbaren lassen, ist er überzeugt. Generell sei er für Neuerungen offen, so werde die Digitalisierung in allen Bereichen vorangetrieben. Er denke auch da langfristig: „Es geht nicht, etwas einzuführen und dann zu sagen: ,April, April.‘“